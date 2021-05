Torna il Premio letterario nazionale “Città di Forlì" con la 23esima edizione

Il Centro Culturale L’Ortica bandisce la XVIII Edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Forlì", che si articola in quattro sezioni: la prima con il Premio Sandra Mazzini per la poesia inedita (inviare 3 poesie inedite), la seconda con il Premio Irene Ugolini Zoli per la prefazione a un libro di poesie (edito non anteriormente al 2015), la terza con il Premio In Magazine per un racconto inedito di massimo 9000 battute. Le opere per queste prime tre sezioni dovranno essere inviate, via e-mail all’indirizzo: premiocittadiforli@anardia.it

Quarto il Premio Soroptimist "Rosetta Bazzocchi Rocchi", riservato agli studenti del triennio delle scuole medie della città di Forlí (un solo elaborato inedito sotto forma di testo narrativo, poesia, disegno o fotografia sul tema La difesa delle api, una specie da salvare). Per il Premio "Rosetta Bazzocchi Rocchi": mail per info e invio degli elaborati: premio.rosetta@gmail.com.

Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 21 giugno 2021. Va unito un file a parte contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail dell’autore e titoli delle opere, l’attestazione che si tratta di opera inedita di propria creatività e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Coloro che non hanno possibilità degli invii per e-mail, possono spedire le opere tramite posta, in due copie anonime per la prima e la terza sezione, e per la seconda 3 copie del libro, unendo una busta chiusa contenente i dati dell’autore, i titoli delle opere, l’attestazione che si tratta di opera inedita di propria e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, per posta ordinaria, al Centro Culturale L'Ortica - Via Paradiso, 4 - 47121 Forlì. Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione.

Saranno conferiti anche i seguenti premi: Premio La Cócla, offerto dal Centro di Educazione Ambientale di Forlì e Premio Renzo Camporesi riservato agli under 14 È istituito anche il Premio Luciano Foglietta per una personalità della cultura forlivese, designata dal comitato organizzatore del Premio.

Info: 0543/092569, e-mail: centroculturalelortica@gmail.com