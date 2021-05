“La difesa delle api, una specie da salvare”: torna il concorso letterario per i ragazzi delle scuole medie

Il Soroptimist Club di Forlì propone anche quest’anno, seguendo una tradizione ormai decennale, il Premio letterario “Rosetta Bazzocchi Rocchi”, nella quale i protagonisti sono i ragazzi del triennio delle scuole medie forlivesi.

“L’iniziativa – afferma Anabela Ferreira, presidente del Club – realizzata per ricordare la socia Rosetta Bazzocchi Rocchi, ha come tema “La difesa delle api, una specie da salvare” ed è riservata a tutti i ragazzi delle scuole medie della città di Forlì”. Semplici le modalità: ogni concorrente potrà partecipare inviando un solo elaborato inedito di propria creatività inerente al tema proposto e recante un titolo, sotto forma di testo narrativo, poesia, disegno o fotografia (non superiore a 10 MB) unitamente ai dati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, classe e nome della scuola, allegando anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il tema riveste particolare significato in quanto il ruolo delle api è fondamentale per la produzione alimentare e l’equilibrio ambientale, ma la loro sopravvivenza è in forte pericolo. L’iniziativa si inserisce nel progetto proposto nel 2021 dal Soroptimist International per celebrare il centenario di fondazione, in ricordo delle prime socie che si unirono per salvare una foresta di sequoie in America e per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto della natura. Questo progetto intende promuovere la tutela e la protezione delle api, favorendo la creazione di ambient incontaminati.

Termine per l’invio degli elaborati: 21 giugno 2021 - Per info e invio degli elaborati – mail: premio.rosetta@gmail.com

Il Premio Soroptimist fa parte del Premio Letterario Nazionale “Città di Forlì”, bandito dal Centro Culturale L’Ortica di Forlì-sezione orticadonna, con il patrocinio di Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Società Dante Alighieri-Comitato di Forlì-Cesena, Assiprov Forlì-Cesena, in collaborazione con Biblioteca Comunale A.Saffi di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Soroptimist International Club di Forlì