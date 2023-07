Erika Pucci presenta il libro "Blutrasparente"

L’autrice presenterà “Blutrasparente” il 28 luglio alle ore 21 nel suggestivo cortile del bistrot “Verdepaglia”. L’intervista sarà a cura di Monica Martinengo, giornalista e conduttrice radiofonica.

“Blutrasparente” è il romanzo d’esordio di Erika Pucci edito da Porto Seguro disponibile in tutte le librerie e negli store online. Si svolge tra l’isola d’Elba e Firenze ed ha per protagonista la giovane libraia Kezia, madre e vedova. Ordinarie difficoltà e imprevisti familiari la condurranno a rimettere in discussione la propria esistenza, lasciando le rassicuranti consuetudini per scoprire un futuro incerto. Il libro scandaglia l’intimità femminile, le difficoltà nell’emanciparsi da destini imposti e il percorso di crescita e abbandono necessari per riprendersi in mano la propria esistenza. Fra le pagine scorre così la vita di tutti i giorni comprese le trappole, le insidie, le sottili violenze come è sottolineato nella prefazione curata da Ilaria Bonuccelli.

Erika Pucci, insegnante di scuola primaria, laureata in cinema, appassionata di scrittura creativa, ha organizzato in Versilia rassegne letterarie e collaborato con le principali biblioteche e librerie partecipando a eventi letterari e rubriche radiofoniche. Dal 2016 cura la rubrica letteraria “Il piacere dei libri” su Versilia Today. Dal 2005 alterna felicemente lunghi periodi di soggiorno a Forlì per motivi familiari.