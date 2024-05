"Cinquanta cose che non sai di Parigi": Paolo Cortesi presenta il suo libro

Lunedì 3 giugno ore 17,30 presso la Libreria Feltrinelli di Piazza Saffi Forlì sarà presentato il libro di Paolo Cortesi "Cinquanta cose che non sai di Parigi".

Luoghi, personaggi, fatti, monumenti di Parigi sconosciuti anche alla maggioranza dei parigini. Questo libro vi accompagna alla scoperta di storie vere tanto strane da sembrare inventate, come quella dell'assassino che, nel 1883, finì sulla ghigliottina senza aver rivelato il suo nome. O come la vicenda della ballerina che venne trasformata in dea. O la straordinaria storia dell'uomo che comprò un cimitero.

Frutto di trenta anni di amore per Parigi, nel libro la Ville Lumiere appare in tutta la sua inesauribile ricchezza di luci e ombre, di splendori e miserie. Sara Zucchi dialoga con l'Autore.