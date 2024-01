"L'ultima generazione in bianco e nero": il meldolese Renato Cappelli presenta il suo libro

Sarà presentato nella Sala degli Stucchi di Palazzo Albicini a Forlì, sabato 20 gennaio alle ore 17.30, il libro dell'avvocato meldolese, Renato Cappelli. "L'ultima generazione in bianco e nero", edito da Persiani editore, è un romanzo in grado di far rivivere emozioni e ricordi del passato: quelli di una generazione, definita dall'autore, "di mezzo", cioè una generazione nata tra la metà degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta.



A dialogare con l'autore ci sarà il giornalista Pietro Caruso, in quella che è la sede dell'Associazione Aurora (Ex Circolo della Scranna), organizzatrice dell'appuntamento insieme con il Centro culturale L'Ortica. L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e alla fine del quale è possibile prenotarsi per un'apericena, è volto ad approfondire un racconto capace di far scoprire, in modo brillante e spesso ironico, le tradizioni e le abitudini della vita in provincia: le domeniche in piazza, le vacanze di gruppo, l'attesa festa dedicata al santo patrono, le giornate a scuola e l'altra incombente educatrice di quegli anni, la tv.



In un'oscillazione continua tra presente e passato, Renato Cappelli offre un interessante panorama della Romagna di quegli anni e di quella generazione passata a cui è appartenuto, arricchendo la narrazione di spunti biografici e flashback sulla propria gioventù. L'autore costruisce un vero e proprio collage, intimo ed emozionante, attraverso la voce di Giorgio, suo alter ego e protagonista del racconto, la cui voce dà vita a una serie di immagini e scenari storici, sociali, culturali ed economici appartenuti ad un'Italia legata alle origini e alle tradizioni paesane.



Nonostante l'evocazione nostalgica, il tono del romanzo rimane sempre attuale e informale, le vicende descritte regalano riflessioni suggestive sul mondo di ieri e su quello di oggi. Un mondo moderno figlio di un processo globalizzante, repentino e travolgente a cui Giorgio si rivolge con curiosità e prudenza.





Renato Cappelli (Cesena 1961) laureato in Giurisprudenza a Bologna con una tesi sui principali e innovativi istituti civilistici del Code Napoléon. Avvocato, tre figli, risiede con la famiglia a Meldola (FC), dove ha incontrato la figura di Felice Orsini che lo ha spinto a pubblicare le opere "Il processo a Felice Orsini" (Il Ponte Vecchio, 2008), "L’eredità di Felice Orsini" (Historica Ed., 2019) presentato all’Aula A. Moro della Camera dei Deputati e il contributo su Giovita Lazzarini nel volume "Achille Cantoni e gli altri" (Carta Canta, 2011). Nel 2017 ha partecipato alla trasmissione di Rai 3 “Il Tempo e la Storia” dedicata al patriota meldolese. Il suo primo romanzo, "I dispersi della casa del leccio", è stato premiato nel 2007 al Premio Nazionale “Città di Forlì”.