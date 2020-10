Per la presentazione del libro "La grande guerra di Francesco Baracca", martedì Palazzo Romagnoli (Via Cesare Albicini 12), ospiterà l'autrice Maria Luisa Suprani Querzoli. Il libro è edito per CartaCanta editore - gruppo "Capire edizioni". Saranno presenti Luca Zorzan, Comandante del secondo gruppo Manutenzione Aeronautica Militare, Umberto Grani, presidente Associazione Arma Aeronautica Forlì. Condurrà Pietro Caruso