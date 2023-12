Il Circolo Candischi il libro "Vladimir. Biografia immaginata dello zar Putin" di Mirco Cucchi

Giovedì 21 dicembre alle ore 21.00 presso il Centro Culturale Candischi di Forlì, Mirco Cucchi presenterà "VLADIMIR - Biografia immaginata dello zar Putin" edito da Calamaro Edizioni. Dialogherà con l'autore Francesco Selvi.



In bilico tra satira e tragedia, il libro di Cucchi descrive il puzzle irrisolto dell’uomo che è divenuto Putin.



I personaggi di questo libro sono immaginari. Anche quando portano il nome di persone esistenti o esistite sono inventati dal sottoscritto. Il protagonista e, talvolta, ‘motore immobile’ di questo romanzo è esplicitamente ispirato all’attuale Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il quale, che lo vogliamo o meno, abita una fetta cospicua del nostro immaginario: fatto non sempre gradevole, ma innegabile. Scrivere la storia – le storie – delle pagine a seguire, tutto sommato, è stato anche un modo di affrancarsi da uno scomodo inquilino.



"Noi siamo impero, noi lo saremo ancora, fra cento, duecento, trecento anni. Dove saresti, Russia, senza di me? Ti ho raccolta moribonda dalle mani di affaristi e ubriaconi, di politicanti e creduloni al servizio dell’Occidente. Nessun indugio, mi sono detto. Il popolo ha bisogno di uno zar. Il fardello è mio, la Russia me l’ha dato e guai a chi me lo tocca"

“La Russia sono io. Prima di me, l’abisso".



MIRCO CUCCHI è nato a Cesena e vive a Forlì. È laureato in giurisprudenza e si è specializzato in storia del diritto. Insieme a Francesco Selvi e Paolo Virgolini ha scritto “Ultima fermata Italia” (2020). Appassionato del mondo russo, questo è il suo primo romanzo.





Illustrazione di copertina di Susanna Sibona