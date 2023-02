I gemelli Vaccari scrivono sugli ufo: ecco il nuovo romanzo "Con loro"

Fra gli eventi collaterali di Picta, mostra d'arte contemporanea dal 15 febbraio al 18 marzo 2023, ci sarà la presentazione del romanzo CON LORO (Dragon Edition) dei gemelli Alfonso e Nicola Vaccari: palazzo Pretorio di Terra del Sole di Castrocaro Terme, 18 febbraio alle ore 17.45. Relatore: Simone Valmori, letture dell'attore Giampiero Bartolini, organizzazione di Giuseppe Bertolino.



Scrive l'Editore Elia Guarneri nella prefazione:

I gemelli Alfonso e Nicola Vaccari scrivono sugli UFO! Argomento ora più sentito che mai, ma prima di accennarvi del romanzo vorrei fare una premessa sull’argomento.

Prima di tutto bisogna dire che sono passati oltre settant’anni da quando l’era contemporanea del fenomeno U.F.O. (Unidentified Flying Object) ora chiamato U.A.P. (Unidentified Aerial Phenomena) ha avuto inizio.

Questo fenomeno, prima ridicolizzato dai leader mondiali, metteva anche in cattiva luce i contattisti, spesso perseguitati a tal punto che la loro vita era minacciata allo scopo di azzittirli; erano osteggiati perfino i centri ufologici nazionali e internazionali; chi dichiarava avvistamenti anche fra gli stessi militari, veniva sospeso o deriso. Un argomento spesso scansato per non cadere nel ridicolo e non compromettere valide carriere, non solo a livello politico. Oggi nel 2021, tale fenomeno è divenuto oggetto di legislazione federale del governo U.S.A.

Sì, il 2021 è la svolta. Nulla che i ricercatori ufologici non sapessero! La questione del fenomeno UFO/UAP nel suo insieme viene spogliata dell’aura di ridicolo e derisione che l’ha sempre artatamente contornata. Questo è l’anno dove i governi hanno finalmente deciso di prendere in seria considerazione il fenomeno e di togliere il veto sulla divulgazione, inoltre ammettono che non si tratta più di oggetti russi, cinesi, indiani o di altra potenza mondiale, ma in diversi casi, di oggetti fisici che vengono captati anche da vari sensori militari, non comparabili con nessuna tecnologia aerea di tipo terrestre.

È proprio in questo anno che i gemelli Vaccari stilano il loro manoscritto, non un semplice Sci-Fi, ma una vera rivelazione, avvincente e piena di suspance, che tratta in specifico il fenomeno UFO, le abdunctions e il contatto con civiltà extraterrestri.

Ebbene, proprio nel corso dello stesso anno gli autori Vaccari, che già conoscevo sia come pittori che come scrittori, mi contattarono chiedendomi se volevo valutare per la pubblicazione il loro ultimo lavoro letterario, che questa volta trattava l’argomento UFO.

Essendo un appassionato di ufologia, nonché conoscendo a fondo il fenomeno, accettai che me lo mandassero via posta elettronica, inoltre assicurai che avrei prestato molta attenzione nella lettura.

Con questo manoscritto sono rimasto sorpreso per la loro continua crescita artistica; sì, perché scrivere libri è un’arte che non tutti sono in grado di saper fare bene.

Una volta ricevuto il file, iniziai la prima lettura, purtroppo mentre mi trovavo in un letto di ospedale causa Covid19, ma mi servì come corroborante per lo spirito.

Come editore ho editato molti libri nella mia vita, mi sono trovato più volte a dover scegliere se rigettare o prendere in considerazione un manoscritto per poi pubblicarlo. A volte mi capita che leggendolo trovo difficoltà a finire le prime dieci pagine per come è scritto e dover cestinare il tutto con risposta negativa all’autore.

Questa volta più mi inoltravo nella lettura e più ne venivo coinvolto. Ero preso, catturato, per i bellissimi scenari descritti, pagine che sembrano quadri dipinti. Sì! Gli autori sono stati in grado di usare molto bene il loro lessico, non si sono limitati in semplici descrizioni ma le hanno esposte creando un vero e proprio quadro artistico che si prospettava davanti ai miei occhi; la mia mente riusciva a visualizzare, a vivere tutte le sensazioni, sentirne i profumi, vederne i paesaggi e gli oggetti da loro citati.

Un racconto veramente travolgente che ha meritato la mia attenzione.

Essendo molto selettivo nelle scelta di quello che pubblico, non edito tutto ma amo scegliere con cura, scrupolo e professionalità.

Quindi pienamente soddisfatto del manoscritto, comunicai loro che ero disposto a pubblicarlo, ma avrebbero dovuto aspettare il mio rientro in ufficio dopo l’ospedalizzazione per poterci organizzare sul lavoro di editing.

Durante la fase di editing ho piacevolmente scoperto che non è un semplice romanzo, ma è un libro rivelazione sul fenomeno UFO.

Spero che gli appassionati del genere possano apprezzarlo.

Filosofia cottagecore, le abdunctions, momenti piccanti scaturiti tra i giovani ragazzi, le paure, le ansie, l’ironia e l’amicizia. Sì l’amicizia, legante fondamentale di tutto questo romanzo. Un romanzo in grado di tenere veramente incollato il lettore fino all’ultima parola, dove certi scenari descritti ti portano a sognare e altri invece ti tengono con il fiato sospeso.

È stato un editing a volte sofferto a causa di contrasti, poi appianati, ma dopo tanto e faticoso lavoro non posso fare a meno di lodare i gemelli Alfonso e Nicola Vaccari per questo loro nuovo libro e augurare a tutti Voi una buona lettura.



Alfonso e Nicola Vaccari, pittori e scrittori, classe 61. Vivono e lavorano a Forlì.

La loro ricerca artistica negli anni è proseguita verso un ritorno all’ordine, nell’ambito del neorealismo, dopo l'intensa militanza nella pittura espressionista e transavanguardista, approdando, in una svolta di rotta, nella Nuova Figurazione italiana. Hanno partecipato a numerose mostre collettive e personali a livello nazionale e internazionale, come artisti indipendenti; all'oggi sono considerati fra i maggiori esponenti della pittura di paesaggio contemporaneo.



In qualità di scrittori hanno pubblicato i seguenti romanzi:



L'alchimista delle acque (Società editrice Il Ponte Vecchio - 1998)



Angeli senza ali (Azimut Editore - 2008)



Il sentiero delle lucciole (Black Wolf Edition & Publishing Ltd. - 2015)



La Rosa dell'Est (Black Wolf Edition & Publishing Ltd. - 2016)



L'alchimista delle acque (riedizione con Black Wolf Edition & Publishing Ltd. - 2017)



Con Loro (Dragon Editions - 2022)