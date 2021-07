Giornata 'green' a Santa Sofia con la presentazione della fondazione Alberitalia e l'inaugurazione del Centro Visite del Parco

Quella di giovedì 29 luglio a Santa Sofia sarà una giornata all'insegna di temi “green” e, per l'occasione, avremo in visita nel territorio Barbara Lori, assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia Romagna

Quella di giovedì 29 luglio a Santa Sofia sarà una giornata all'insegna di temi “green” e, per l'occasione, avremo in visita nel territorio Barbara Lori, assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia Romagna. Il programma della giornata si suddivide sostanzialmente in due eventi: il primo, al mattino, con la presentazione della Fondazione AlberItalia; il secondo, nel pomeriggio, con l'inaugurazione del rinnovato Centro Visite del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna.

La presentazione della Fondazione AlberItalia è in programma a partire dalle ore 10.00 presso il Centro Direzionale di Romagna Acque – Società delle Fonti a Capaccio di Santa Sofia.

Si prevede la partecipazione del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, del presidente del Parco Nazionale Luca Santini, del presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, della presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, del presidente AlberItalia Marco Marchetti, dell'assessora alla sostenibilità ambientale del comune di Cesena Francesca Lucchi e del consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Luca Morigi, oltre che dell'assessora Lori.

AlberItalia è una Fondazione che vuole essere punto di riferimento nazionale per chi crede che sia ancora possibile salvare il pianeta riducendo le cause che determinano gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, un riferimento scientifico per chi crede che si possano compiere azioni in grado ridare ossigeno al pianeta.



Nel pomeriggio, poi, ci si sposterà in centro a Santa Sofia, presso la sede del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna dove alle 14.30 verrà inaugurato il Centro Visite, rinnovato nell'aspetto e nella fruibilità nell'ambito del progetto “Vias animae -Le strade ritrovate”. I lavori sono stati eseguiti grazie alle risorse proprie del Parco nazionale ed al finanziamento della Regione Emilia Romagna, all’interno del POR FESR, per un totale di spesa di circa mezzo milione di euro.



“Il territorio del comune di Santa Sofia è letteralmente immerso nella natura, circondato di campi e foreste, in buona parte comprese all'interno del territorio del Parco Nazionale – dice il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi. Da sempre, in quanto abitanti di queste zone, abbiamo cercato di salvaguardare l'ambiente che ci permette di vivere: non potevamo non aderire all'iniziativa di AlberItalia. Anche il nuovo allestimento del Centro Visite tiene conto dell'importante aspetto della convivenza tra popolazione e Parco: sono due facce inscindibili della stessa medaglia e, durante questa giornata, ci teniamo a presentarle all'assessora Barbara Lori.”