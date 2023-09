Le storie e le immagini delle "Anime nel fango": Luca Giacomoni torna a Forlì per presentare il libro dedicato all'alluvione

Immagini e testimonianze di chi ha vissuto il dramma dell'alluvione in prima persona. Dopo la presentazione al ristorante "Da Valdo" del 15 settembre scorso, lo scrittore Luca Giacomoni torna a Forlì per presentare "Anime nel fango. L’alluvione in Romagna". L'appuntamento si terrà venerdì 29 settembre alle 21 al Naima Club, in via Somalia. Nella sua opera Giacomoni ha raccolto ventisei testimonianze, che si sono tradotte in sedici storie dell'apocalisse. Di chi si è visto improvvisamente travolto da un'onda di acqua e fango che in un battito di ciglia ha spazzato via ricordi e anni di sacrifici. Il volume, che ha il patrocinio della Segreteria di Stato degli affari interni della Repubblica di San Marino, sarò presentato in diverse località della Romagna. Il 30 settembre ci saranno due presentazioni, una al Centro cinofilo (riservata) e l'altra alla libreria "Bottega Bertaccini" di Faenza alle 17.30. Il 5 ottobre presentazione a San Marino (sala Montelupo, ore 21), mentre l'11 ottobre a Montecitorio alle 10.30. Il 14 ottobre l'opera sarà presentata alla Festa di San Gaudenzio a Rimini, mentre il 19 al ristorante "Fuori Porta" a Cesena (ore 18). Altri appuntamenti sono in programma anche a Bologna, Rimini, a Mercato Saraceno (ristorante Ponte Giorgi, il 27 ottobre), a Maranello il 4 novembre, di nuovo a Forlì il 16 novembre e a San Marino il 17 novembre. Grazie all'impegno di Marinella Portolani, presidente dello Snag Forlì (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, ndr), il libro sarà in vendita, oltre che in diverse librerie della Romagna, anche nelle principali edicole della provincia di Forlì-Cesena e Ravenna. I fondi raccolti dalle vendite saranno destinati a progetti a favore degli alluvionati.

"Ho tentato di trasmettere le emozioni che ho ricevuto dalle persone che ho intervistato - aveva spiegato Giacomoni a ForlìToday -. Tutti ci sono riusciti e anche in modo molto intenso. Non è stato un percorso semplice, perché è stato un ascolto impegnativo dal punto di vista emotivo. I protagonisti del libro sono arrivati dentro al cuore con i loro racconti, liberando i sentimenti che hanno provato. Io ho cercato di ri-proiettarli attraverso le parole scritte, rappresentando più testimonianze e situazioni differenti. Chi legge potrà immedesimarsi in ciò che hanno vissuto queste persone. Vorrei che questo rimanesse una sorta di libro della memoria di quello che accaduto". Un volume che vuole far emergere "cos'è lo spirito romagnolo. Non si tratta di retorica. Ci ha toccato l’apocalisse e noi romagnoli, noi che continuiamo a vedere il sole anche nel buio più assoluto, l’abbiamo fissata negli occhi, le abbiamo sorriso con quell’espressione che è un misto di dolcezza, sfottò e determinazione e, girandole le spalle come si fa con chi non è meritevole di considerazione, le abbiamo detto: "Dai, zò, no fé e pataca. Vat a fé frézz, che mè aiò dal robi da fé" (Dai su, non fare il patacca, vai a farti friggere, che io ho delle cose da fare, ndr). Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a ricostruire".