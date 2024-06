Il libro "Il mondo che credevo" di Gianni Iasimone al Candischi

Giovedì 20 giugno ore 21

Candischi per #DIVAGAZIONI

presenta

il libro di Gianni Iasimone

IL MONDO CHE CREDEVO

un poema metà-fisico

Prefazione di Manuel Cohen

Nota introduttiva di Giovanni Nadiani

Arcipelago itaca Edizioni 2022

In conversazione con l’autore, che leggerà alcuni versi dal libro:

CESARE RICCIOTTI poeta, critico

DANIELE SERAFINI poeta, critico

e note sparse di MARCELLO TOSI



ingresso euro 8 riservato soci arci

Via Rolandini 3a Forlì



Il mondo che credevo di Gianni Iasimone (prefazione di Giovanni Nadiani), già pubblicato con la prestigiosa casa editrice indipendente Mobydick di Faenza nel 2005, si é aggiudicato la settima edizione del Premio Editoriale Arcipelago itaca 2021 per la sezione ‘Opere già edite o da ripubblicare’ e da poco è stato riproposto con la prefazione di Manuel Cohen, per i tipi di Arcipelago itaca Edizioni 2022. Il fortunato poemetto, già presentato e letto in forma di performance dall’autore in diverse librerie e piazze d’Italia, difatti torna a Forlì dopo circa venti anni, non solo perché per immutati motivi resta “un’opera centrale nella poesia italiana dei primi anni zero del nuovo millennio: per la assoluta efficacia linguistica, per la sintassi, per le prospettive che propone o avanza: per la sua stessa natura o proposta. Il titolo stesso, come notava Nadiani nella sua intelligente cartella introduttiva, è un titolo che dice molto, che apre prospettive allo sguardo, non solo rivolto al passato, ma anche al presente e al futuro. Non solo istanze generazionali, ma anche Stimmung, senso epocale, percezione acuta e lancinante dell’epoca presente. Percezione esatta dello scrivere in versi oggi: percezione destinale fisica per metà e per metà metafisica, fisosofica ed euristica”, come rimarca nella bella Prefazione della nuova edizione Manuel Cohen. Anche perché diventa l’occasione per soffermarsi sull’esperienza editoriale di Mobydick e del gruppo di persone coinvolte in quell’irripetibile progetto capitanato da persanalità come i compianti Giovanni Nadiani e Guido Leotta, e ricordarne la figura con la presenza di Cesare Ricciotti e Daniele Serafini che condivisero insieme a loro quell’avventura.