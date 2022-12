Ritorna la tradizone del Presepe al Parco Incontro di Ca' Ossi

La tradizione del Presepe nel Parco Incontro di via Ribolle si rinnova (dopo lo stop per covid) con un nuovo allestimento dei volontari del Parco. L'inaugurazione si svolgerà il 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 17,00, alla presenza di don Davide Medri, parroco di Ca' Ossi. Nell'occasione il Coro della Parrocchia S.Pio X che proporrà un mix di canti natalizi. Al termine panettone e vin brulè per tutti.

Il Presepe nel Parco è visitabile tutti i giorni feriali dalle 14,00 alle 17,30, nei giorni festivi dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 17,30 - fino al 6 gennaio 2023.