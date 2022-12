Lungo il sentiero “Monte dei preti” torna visitabile il presepe in grotta a Bertinoro

Da domenica 4 dicembre, fino all'8 gennaio, ritorna accessibile il Presepe in grotta lungo il sentiero Monte dei Preti a Bertinoro. All'interno si può ammirare l'opera in ceramica "Ascolta Israele", dell'artista cesenate Franca Rossi. Il sentiero “Monte dei preti”, situato sotto le mura da Via del Soccorso, proprio di fronte alla Porta che ricorda l'uscita dei soldati bertinoresi che andarono a portare soccorso ad Ancona assediata dalle truppe di Federico Barbarossa (1172), fino a pochi passi dalla Porta dei Santi, è stato riaperto il 30 aprile 2015 grazie all'operosità dei soci dell'Associazione “Il Molino – Protezione Civile”, che per il periodo delle festività natalizie, in stretta collaborazione con il Comune di Bertinoro, hanno allestito un presepe speciale. Per l'occasione, infatti, è stata recuperata l'antica grotta, utilizzata in tempo di guerra come rifugio e nei secoli precedenti come passaggio, ghiacciaia e conserva.

All'interno è stata collocata l'opera "Ascolta Israele" dell'artista cesenate Franca Rossi. L'opera, donata daGianfranco Traverso al Museo Interreligioso di Bertinoro, racconta la natività di Gesù, il mistero di Dio che, in un momento preciso del tempo, ha scelto di condividere fino in fondo l'esperienza umana. Realizzata con la composizione di tessere di ceramica di vario formato, in parte in gres in parte smaltate, si trova ora nello spazio suggestivo della grotta scavata nello spungone romagnolo.

La grotta sarà visitabile sabato, domenica e i festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Per piccoli gruppi al di fuori di questi orari è possibile prenotare una visita contattando Gilberto 340 8149125 oppure Graziano 335 6098190. Ingresso gratuito.