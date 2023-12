Il presepe meccanico creato da due amici forlivesi torna a Carpena: il ricavato andrà alla scuola Pio Squadrani dei Romiti

L’8 dicembre, la Festa Dell’Immacolata Concezione, è tradizionalmente il giorno in cui si addobba l’albero, iniziano gli acquisti dei regali di Natale o si allestisce il presepe. Anche quest’anno quest’ultima attività vede protagonisti Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica. E’ di loro progettazione e costruzione un presepe meccanico esteso su cinque metri di lunghezza e due e mezzo di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi.

Un intero ciclo di movimento ha una durata di sei minuti e ripercorre l’intera giornata della nascita di Gesù bambino, dall’alba fino al tramonto. Ogni statua effettua un movimento personalizzato e diverso dalle altre, in base al contesto in cui è collocato. In questa edizione ci sono anche due ballerini con “Romagna mia” in sottofondo. L’inaugurazione si terrà, appunto venerdì 8 dicembre, dalle ore 14:30 presso l’area verde Via Magnani angolo via Brando Brandi di Carpena, con la partecipazione e collaborazione dell’Associazione Genitori Scuola A. Merlini e del Comitato di Quartiere Carpena, Magliano Ravaldino in Monte e Lardiano. A tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco organizzato per l’occasione.

Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni fino al 20 gennaio 2024. Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle 15:00 alle 19:00, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:30. La passione per questa opera artigianale occupa l’intero anno dei due amici forlivesi che si pongono anche il lodevole obiettivo di fare beneficenza. Quest’anno tutta l’attenzione è rivolta ai concittadini forlivesi colpiti dall’alluvione dello scorso maggio e in particolare tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione genitori della scuola primaria “Pio Squadrani” dei Romiti.