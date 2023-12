Il presepe dei Romiti, una tradizione che si rinnova da 31 anni

Il quartiere Romiti rinnova anche quest'anno una delle tradizioni più amate dai suoi abitanti: la rievocazione della nascita di Gesù attraverso il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto dei Romiti. Questa rappresentazione, che vanta una tradizione trentennale (è la 31esima edizione), è il frutto della passione e delle capacità dell'indimenticato monsignor Giuseppe Mariani, nonché del lavoro di un gruppo di volontari della parrocchia e del quartiere. Il presepe, che sarà ospitato nella caratteristica chiesetta della Celletta dei Passeri, un luogo votivo costruito nel 1600 nel quartiere Romiti, è composto da oltre 70 statue meccaniche di diverse dimensioni e da una serie di effetti speciali.

La scena è resa ancora più coinvolgente dalla presenza di una voce fuori campo e di musiche natalizie, che aiutano i visitatori a immergersi pienamente nella storia della nascita di Gesù. Il Presepe meccanico è un'occasione di riflessione sui temi del Natale e sempre più numerose sono le classi di scuola e catechismo che visitano il presepe, anno dopo anno. Non solo un modo per ammirare una scena suggestiva, ma anche un'opportunità per comprendere il significato profondo della festività cristiana, che celebra la venuta al mondo di Dio fatto uomo, nato, morto e risorto per amore dell'umanità e per rivelarci il Padre.

Quest'anno, inoltre, le offerte raccolte supporteranno le attività alluvionate della parrocchia e del gruppo Scout Forlì 7. Il presepe si trova in Via Celletta dei Passeri 38 e sarà aperto al pubblico dal 25 dicembre al 6 gennaio; nei giorni feriali sarà visitabile dalle 15:30 alle 18:30, mentre nei festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19.00 (chiuso la mattina del 25 dicembre e 1º gennaio). Le domeniche di gennaio (fino al 21 compreso), invece, sarà possibile visitarlo dalle 15:00 alle 18.30. Un'opportunità da non perdere per vivere il Natale, in maniera ancora più sentita, nella bellezza e nella spiritualità in un luogo storico e artisticamente rilevante.