I presepi animati di Davide Santandrea sul territorio: ecco dove ammirarli

Già dall’8 dicembre si può ammirare il primo dei tre grandi presepi animati, un presepio quanto mai spettacolare, ricco di animazioni ed effetti di luci, allestito nelle gallerie dello storico museo della Cantina sotto la Ca’ De Sanzves a Predappio Alta, che sostituisce il tradizionale presepio nelle grotte della Zolfatara, che per decisione della Pro Loco predappiese quest’anno non sarà fatto. L’allestimento nelle diverse gallerie del museo della cantina è stato realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea, ravennate di nascita e Meldolese di adozione, uno degli autori più richiamati ad allestire il presepio della Zolfatara negli anni passati. Il presepe sarà visibile tutti i giorni sino al 29 gennaio.

Santandrea, è anche autore del presepio animato poliscenico itinerante a Castelnuovo di Meldola, allestito in tre grandi quadri in tre luoghi diversi nelle vicinanze dei resti del castello, grazie alla collaborazione di Davide Zattini. Il suo terzo presepio animato, molto suggestivo, viene per la prima volta allestito nella chiesa di San Francesco a Meldola, grazie all'interessamento del parroco Don Enrico.

Santandrea, 56 anni, ravennate di origine e Meldolese per adozione, festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività presepistica e artistica, ha iniziato appena sedicenne nel 1982 ad allestire il presepio della Basilica di San Francesco di Ravenna, sostituendo il suo maestro, il noto Padre Giovanni Lambertini che lo allestiva dal 1954.. Dal 1982 ad oggi Santandrea ha realizzato 80 presepi animati, molti dei quali permanenti, nelle più grandi città italiane e 40 grandi presepi permanenti in diverse nazioni del mondo. Nel 1985, durante il congresso dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, venne premiato dall’allora presidente Nazionale e fondatore Angelo Stefanucci come il più giovane e dinamico presepista dell’associazione. Nel 1986 realizzò un grande presepio nella piazza Hotel De Ville di Parigi e fu premiato dall’allora primo ministro Chirac. Nel 1988 ha realizzato il più grande presepio d’America a San Diego in California e per questo fu ricevuto alla Casa Bianca e premiato dalle mani dell’allora Presidente D’America Bill Clinton. Da allora ha viaggiato in tutto il mondo da Tokyo in Giappone a Sidney in Australia passando Per Santiago in Cile, a Manila nelle Filippine, e in diversi stati europei per allestire le sue grandi composizioni presepistiche animate che lo hanno reso famoso un po’ in tutto il mondo.