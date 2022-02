"Presidente della Repubblica e Costituzione": un convegno per appronfondire

Venerdì 25 febbraio, alle 17.30, in diretta streaming sul canale youtube della Fondazione Ruffilli, si terrà l’incontro "Presidente della Repubblica e Costituzione". Il secondo approfondimento tematico per la cittadinanza, introdotto dal Presidente Dolcini e coordinato dal prof. Balboni, ospiterà in collegamento Diletta Tega dell’Università di Bologna e Emanuele Rossi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’incontro sarà trasmesso dalla sede della Fondazione Ruffilli senza pubblico in presenza.

"Superato il momento caldo e conflittuale dell’elezione, possiamo adesso discutere pacatamente sui poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica, come definite nella nostra Costituzione, guardandole nella prospettiva della durata costituzionalmente prevista: sette anni. Il Capo dello Stato, nella nostra Repubblica parlamenta- re, è garante del corretto e democratico esercizio delle principali funzioni pubbliche. Egli è posto, per così dire, in un punto strategico, all’incrocio fra le massime istituzioni statali e partecipe sul piano formale, dell’esercizio delle funzioni politiche più importanti attinenti sia al potere legislativo, che all’esecutivo e al giudiziario. Dice bene Onida che non è un “taglianastri”, ma titolare di importanti funzioni di equilibrio e di garanzia", spiegano gli organizzatori.

Informazioni: segreteria@fondazioneruffilli.it tel. 0543 26192/335 6740683