Al via prevendite per l'inaugurazione della nuova stagione al Diego Fabbri: Pizzocchi e Giacobazzi, Musicanti di San Crispino e favole

Aprono martedì 12 ottobre le prevendite e prenotazioni per gli spettacoli che, dal 22 al 24 ottobre, saranno protagonisti della festa inaugurale della nuova stagione del Teatro Diego Fabbri di Forlì: lo show di Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, il concerto-spettacolo dei Musicanti di San Crispino e la favola Hansel e Gretel de Il Baule Volante.

Per il primo spettacolo con i due celebri comici, in scena venerdì 22 ottobre alle ore 21, il biglietto ha un costo di 35 euro; per i Musicanti di San Crispino (sabato 23 ottobre alle ore 21) e per Hansel e Gretel (domenica 24 ottobre alle ore 11) l’ingresso è gratuito.

La biglietteria di via Dall’Aste sarà aperta tutti i giorni fino a venerdì 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18; sabato 16 e domenica 17 ottobre in orario continuato dalle ore 10 alle ore 18. Da mercoledì 13 ottobre sarà anche possibile prenotare telefonicamente al numero 0543 26355 dalle ore 11 alle ore 13 (sabato e domenica esclusi). Per lo Show di Pizzocchi e Giacobazzi i biglietti saranno inoltre disponibili per l’acquisto online su Vivaticket da mercoledì 13 ottobre.

Con la sua festa inaugurale, il Teatro Diego Fabbri intende celebrare un nuovo inizio in cui tornare a sorridere e a condividere emozioni. Dunque, che la Festa abbia inizio con due grandi amici, cari al pubblico forlivese: Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, apriranno il sipario con un esilarante Show. La Festa prosegue, sabato 23 ottobre, con il concerto-spettacolo dei musicisti più divertenti della Romagna, i Musicanti di San Crispino. Per il coinvolgimento di tutti i pubblici, la Festa Inaugurale si conclude con la favola Hansel e Gretel, spettacolo della compagnia Il Baule Volante che narra le celebri avventure dei due fratellini abbandonati nel bosco. Una storia universalmente nota per il divertimento comune di grandi e piccoli.

Info: 0543 26355

www.accademiaperduta.it