Prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e razzismo: ecco il libro “Mary Shelley e noi”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Doppio appuntamento il 17 aprile, organizzato dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne. Alle ore 10 una delegazione del Tavolo incontrerà in Sala Icaro del Liceo Morgagni di Forlì gli studenti delle scuole superiori che hanno aderito all’iniziativa di presentazione del libro “Mary Shelley e noi”, a cura di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, con graphic novel di Claudia Leonardi. Alle ore 17,30 invece il Tavolo organizza la presentazione della graphic novel, aperta a tutta la cittadinanza, che avverrà presso il Centro Pace Annalena Tonelli.

I due appuntamenti, in collaborazione con il Liceo Classico, il Centropace Annalena Tonelli ed il Centrodonna del Comune di Forlì, consisteranno in un colloquio con gli autori del volume per scoprire cosa c’entra con noi Mary Shelley, autrice del famoso Frankestein e antica paladina dei diritti civili e della libertà d’espressione.

Con queste iniziative, il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne procede nella sua azione di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e razzismo, confrontandosi sui principali temi, vecchi e purtroppo nuovi, che diventano occasione di ascolto, dialogo e scambio di opinioni con esperti di lungo corso come Vittorina Maestroni presidente del Centro Documentazione Donna di Modena e Thomas Casadei, docente di filosofia del diritto Università di Modena e Reggio Emilia, co-fondatore e direttore del CRID- Centro di ricerca su discriminazioni e vulnerabilità. Alle due iniziative parteciperà anche il Centrodonna del Comune di Forlì.