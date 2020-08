Previsioni meteo negative: rinviata la tappa di Forlimpopoli di Tramonto DiVino

E’ stata rinviata la tappa di Tramonto DiVino prevista a Forlimpopoli per martedì, in occasione del bicentenario di Pellegrino Artusi, nell'ambito della Festa Artusiana. La decisione è stata presa, a malincuore, alla luce delle previsioni meteo, che per domani annunciano maltempo, pioggia e possibili temporali. L’appuntamento con Tramonto DiVino e Pellegrino Artusi, però, è solo rimandato. La serata, infatti, verrà recuperata entro il mese di settembre con lo stesso nuovo format di cena-degustazione, allestita a quattro mani dai cuochi dell’associazione CheftoChef e da Casa Artusi, abbinata ai vini top della guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare”, raccontati dai sommerlier Ais.

La nuova data sarà comunicata appena possibile. Tramonto DiVino è il road show del gusto che da quindici anni promuove e valorizza le produzioni Dop e Igp e i vini regionali. L’iniziativa è promossa dall’assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, in partnership con Enoteca Regionale Emilia-Romagna, Apt Servizi e Unioncamere Emilia-Romagna, CasArtusi, CheftoChef, organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna