Tornano le occasioni al mercatissimo del Gruppo di preghiera di Montepaolo

Si rinnova l'appuntamento, nel secondo weekend di ogni mese, con Mercatissimo, il mercatino dell'usato organizzato dal Gruppo di preghiera di Montepaolo.

Questo mese con prezzi più convenienti ed offerte straordinarie. Come sempre troverete abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori, borse, cinture e scarpe. Non mancheranno come sempre libri e giochi per bambini e al piano superiore oggettistica per la casa, complementi d'arredo ed elettrodomestici. Il piacere del riuso, l’attenzione per l’ambiente e la beneficenza sono i principi fondanti del Mercatissimo.