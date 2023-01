‘Prigioni’, alla libreria Mondadori la presentazione del libro di Gabriella Maldini

Giovedì 12 gennaio alle ore 18 la scrittrice forlivese Gabriella Maldini presenterà il suo primo romanzo alla Libreria Mondadori di corso della Repubblica; si intitola ‘Prigioni’ ed è pubblicato dalla Robin Edizioni di Torino. “È un titolo simbolico” - racconta l’autrice - che si riferisce alle prigioni interiori in cui, senza rendersene conto, sono rinchiusi i personaggi”.

La storia mette in scena quel luogo oscuro che può essere la famiglia, con i suoi legami inconsci e il suo inevitabile imprinting nella formazione di ognuno di noi. Anche per questo, Prigioni vuole essere un romanzo di formazione, ma - sottolinea Maldini - “con una ‘voce’ cinematografica”, uno stile narrativo veloce e fortemente visivo costruito molto sui dialoghi. Prigioni è un romanzo breve e intenso che guarda e parla soprattutto ai figli. “L’ho scritto soprattutto per loro, giovedì pomeriggio vorrei trovare una sala piena di ventenni”.