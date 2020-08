In Piazza Saffi i negozi del centro sfilano per beneficenza: prima edizione di "Moda Mercuriale Forlì"

Piazza Saffi ospiterà domenica 6 settembre alle 21 l'iniziativa benefica "Moda Mercuriale Forlì", promossa dall’associazione "Sport Cultura & Futuro Aad’ e patrocinata dal Comune di Forlì. "La moda va a braccetto con la solidarietà", evidenzia l'assessore con delega al centro storico Andrea Cintorino, che parla di "un evento di interesse pubblico, sviluppatosi in sintonia con le azioni che l'amministrazione comunale, direttamente o attraverso altri soggetti, promuove per l'animazione e la valorizzazione del nostro centro".

"La serata sarà presentata dal comico Andrea Vasumi che farà da mattatore durante tutta la sfilata. Ci tengo a sottolineare - spiega Cintorino - che il ricavato sarà devoluto interamente all'ospedale di Forlì per far fronte con un piccolo gesto all'emergenza determinata dal Covid. La finalità di questa iniziativa, come tutte quelle che hanno a cuore Forlì e i forlivesi, è quella di promuovere il nostro centro, creando le condizioni per una piazza più attrattiva, ricca di eventi e manifestazioni, dove i negozi e le attività siano i veri protagonisti dei luoghi del cuore".