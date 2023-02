Countdown per la prima edizione del TedX: "Sarà un’anteprima straordinaria, ricca di sorprese"

Conto alla rovescia alla prima edizione del TedX di Forlì, l’evento nato da pochi mesi come espressione indipendente e locale del celebre format statunitense e che mira a diffondere idee virtuose e accrescere la conoscenza dei partecipanti in un’ottica di bene collettivo. Sabato, dalle 16 alle 19, sul palco del teatro "Il Piccolo" saliranno 6 speaker d’eccezione per raccontare al pubblico del Ted una particolare esperienza di vita, un’idea innovativa o la visione brillante di ciò che per loro rappresenta "Fuoco Arde".

In queste giornate di fibrillazione che precedono il virtuale taglio del nastro, i volontari del TedX sono all’opera per definire la scaletta degli interventi, allestire il palcoscenico del "Piccolo", aggiornare la lista d’attesa dei partecipanti e rispondere alle continue telefonate dei cittadini. Il front man della prima edizione del TedX - Forlì sarà Davide Rondoni, poeta, editorialista e scrittore forlivese che vanta nel suo palmarès importanti premi e la pubblicazione di numerosi volumi di poesia con i quali si è aggiudicato l’ammirazione del pubblico e il plauso della critica. A lui è affidato il compito di salire per primo sul palco del Piccolo, per scaldare i cuori e gli animi del pubblico forlivese con un breve speech di apertura all’insegna del "Fuoco che Arde". Sul palcoscenico si alterneranno quindi l'attore e registra Marco Cortesi, la fotografa Silvia Camporesi, il medico specialista in Otorinolaringoiatria Giovanni Cammaroto, l'ex pallavolista Darina Mifkova, l'ideatrice del Buon Vivere Monica Fantini e l'arbitro di serie A Maria Luisa Fecola.

"In meno di dieci minuti abbiamo venduto tutti i biglietti a nostra disposizione - ricordano i volontari dell'evento -. Essendo la prima edizione, il regolamento del Ted ci imponeva di non superare la capienza parziale di 100 posti, motivo per cui abbiamo dovuto interrompere quasi subito la vendita dei ticket". "Diversamente, vista la lunga lista d’attesa, avremmo certamente riempito tutta la platea del teatro. L’entusiasmo che si respira a poche ore dal TedX è davvero gratificante e ci stimola a progettare già la seconda edizione - concludono i volontari -. Intanto, stiamo lavorando affinché quella di sabato sia un’anteprima straordinaria, ricca di sorprese. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e sostengono questo progetto e grazie a chi ci ha messo la faccia. Come direbbe qualcuno più famoso di noi, il meglio deve ancora venire".