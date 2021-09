A Cusercoli un tuffo nel 1400: al via la prima festa Medievale

Domenica 12 Settembre 2021 si terrà la "Prima Festa Medioevale di Cusercoli", organizzata dal Comune di Civitella di Romagna con la collaborazione della Proloco "Chiusa d'Ercole" di Cusercoli. La manifestazione avrà inzio alle ore 10.00 e per tutta la giornata si avrà la rievocazione degli antichi mestieri e del mercato storico a cura della "Schola Hominum Burgi" di Ravenna, inoltre vi saranno gli antichi giochi di “Nonno Banter” di Meldola. Alle ore 12:30 la Proloco "Chiusa d'Ercole" servirà un pranzo (su prenotazione) proponendo piatti tipici medioevali. Nel pomeriggio, per tutto il pomeriggio, spettacolo musicale itinerante per le vie storiche del borgo a cura dei musicisti del gruppo musicale storico “Saltafossum” di Grizzano Morandi (BO), e alle ore 16:00 si esibirà il gruppo "Sbandieratori Musici e Uomini d'Arme" di Terra del Sole, con partenza da P.zza Matteotti fino al castello. Dalle ore 17:00 sarà possibile consumare l'aperitivo presso i giardini pensili, sempre a cura della locale Proloco. A concludere la giornata medioevale, alle 20:30 Viky Bazzocchi si esibirà con il suo spettacolo di "Danza Aerea e Fuoco". Alle ore 11:00 - 15:00 e 17:00 sarà possibile ammirare il castello, la chiesa e le "Formelle" con visite guidate a cura della proloco con ritrovo e partenza da piazza Matteotti . La giornata è stata ideata per valorizzare le bellezze storico-artitettonico del Borgo Medioevale di Cusercoli e il suo storico castello medioevale. Per la partecipazione alla manifestazione è richiesto il greenpass.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...