Prima tappa di Miss Curvyssima 2024 a Forlì: tutto pronto per una serata di glamour e inclusività

Riparte la nuova stagione dell'evento che valorizza le donne al di là della taglia. Miss Curvyssima, il concorso di bellezza che mette al centro la libertà di essere se stesse, riparte con la prima tappa dell'anno proprio a Forlì nella cornice dello Stadium Beer Fest. Questo evento celebra la bellezza autentica e l’unicità delle donne curvy. Le partecipanti sfileranno in abiti da sera e in intimo scelto da loro stesse, per valorizzare al meglio la propria unicità. Le concorrenti si esibiranno davanti a una giuria, con l’obiettivo di conquistare un posto nelle finali nazionali.

L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 19:00 al Serial Burgher. Per ulteriori dettagli sull’evento e le modalità di partecipazione, è possibile seguire i canali social ufficiali di Miss Curvyssima. L’evento è prodotto in esclusiva da Live in Event. Patron dell'evento: Samantha Togni, presenta Fabrizio Cremonini, local agent: Loredana Amorosa.



Non perdete l’occasione di partecipare a una serata speciale, all’insegna del glamour e dell’inclusività. Prenota un posto al 3474302872 (Loredana)