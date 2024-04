Primo Maggio, le celebrazioni a Bertinoro: il programma della giornata

Bertinoro celebra il Primo Maggio nel segno della memoria e della libertà. L’appuntamento è per mercoledì 1 maggio, alle ore 10 presso il Monumento dei 5 Martiri Bertinoresi, dove verrà deposta una corona commemorativa per il 79° Anniversario della Liberazione e il 80° Anniversario dell'Eccidio dei 5 martiri. A seguire gli interventi dell’Amministrazione Comunale di Bertinoro, dei rappresentanti di ANPI Provincia Forlì Cesena e dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sarà presente anche la Banda "Città di Bertinoro - Power Marching Band". Si prosegue nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 20, nell’area verde di via De Gasperi, a Santa Maria Nuova, andrà in scena il Concerto del Primo Maggio con il gruppo Magic Queen, tribute band dei Queen. Accanto ai momenti musicali sono previsti interventi delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni. In particolare, nell’occasione presenteranno la loro attività l’associazione sportiva Gaetano Scirea, la Scuola Musicale di Bertinoro e la Banda "Città di Bertinoro. Saranno presenti anche uno stand della Croce Rossa, con dimostrazioni di manovre salvavita, ma anche truccabimbi e palloncini, e uno spazio gastronomico in collaborazione con Associazione Genitori SMN APS