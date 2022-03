Il blues carcerario sul palco del Verdi di Forlimpopoli con Sara Piolanti e Marco Vignazia in Prison Songbook

Prison Songbook viene portato in scena da Sara Piolanti e Marco Vignazia al Teatro Verdi di Forlimpopoli, mercoledì 13 aprile alle 21.00. Lo spettacolo nasce da una ricerca fatta sul blues carcerario a cavallo tra gli anni '20 e gli anni '50 basata sulle registrazioni effettuate negli istituti penitenziari americani dagli etnomusicologi Lomax e Oster che hanno con la loro opera fatto emergere molti bluesman detenuti che poi sono diventati famosi come Leadbelly o Bukka White o Robert Pete Williams, in altri casi queste registrazioni sono un vero e proprio testamento musicale di artisti poi scomparsi nel nulla.

Come si può facilmente immaginare l'aspetto artistico e l'aspetto sociale in questo caso si toccano e si intrecciano con il lungo e incompleto cammino di integrazione del popolo afroamericano nella società USA. La questione arriva a mettere in evidenza il delicato rapporto tra arte e diritti umani e il valore della musica come riscatto personale e storico.

Informazioni

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 65, universitari, residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it