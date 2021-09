"Problema globale", a Forlì si parla di cambiamenti climatici

Oggigiorno climatologi di tutto il mondo, Greta Thunberg e quelli del Panel Intergovernativo per il Cambiamento Climatico si trovano a discutere con negazionisti, complottisti da un lato e lobbie dall’altro. Ma c’è davvero un dibattito? Non tanto nel mondo di chi non se ne intende, quanto piuttosto in seno alla comunità scientifica? Problema globale, partendo dal presunto dibattito, presenterà metodi di misura, dati e interpretazioni, modelli e previsioni, danni e possibili conseguenze lasciando infine all’uditore un testimone importante: un messaggio che è trama, finale ed eredità della performance.



L'appuntamento è in programma venerdì 3 settembre, alle ore 21:15, alla Sala San Luigi (Via Luigi Nanni 12 - Forlì), con Federico Benuzzi insegnante di fisica, nonchè conosciuto comunicatore della scienza.



INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://forms.gle/hunReLjnJMjTwLc6A