Processo agli influencer: sabato si confronteranno Suor Anna Monia Alfieri e Francesco Cirillo

Sabato 20 novembre, alle 17:00, nel salone comunale di Forlì, l’Associazione Culturale Dialoghi propone un incontro sul tema del fenomeno influencer, tra i giovani e giovanissimi. "Chi raggiunge quotidianamente una moltitudine considerevole di ragazzi attraverso i canali social ha il dovere di cogliere questa opportunità in una prospettiva educativa e valoriale oppure può tralasciare questo aspetto nella piena libertà di espressione? Troviamo fra questi big del web, persone note del mondo dello spettacolo, della televisione, ma anche persone che diventano famose sui social perché la loro popolarità nasce a volte per caso, a volte per marketing o perché riscuotono successo affrontando argomenti particolarmente attrattivi: come moda, videogiochi o semplice comicità. Con l’avvento di una nuova Era Digitale sono arrivate anche le minacce e i rischi insiti in una comunicazione spicciola e senza regole, divisa tra un mondo ideale e quello reale. Gli influencer hanno davvero un ruolo nella formazione dei loro ammiratori?". Questi alcuni dei quesiti ai quali gli organizzatori vogliono rispondere.

Saranno ospiti dell’incontro Suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, consulente laureata in Giurisprudenza ed Economia alla quale è stato attribuito l’Ambrogino D’Oro per la sua battaglia per il pluralismo educativo e la libertà nella scelta della scuola per le famiglie, che recentemente si è distinta in diversi programmi televisivi nazionali per aver criticato le affermazioni degli influencer più noti. Con lei l’altro ospite, Francesco Cirillo, capo di gabinetto del sindaco di Parma, laureato in Scienze politiche con dottorato di ricerche in scienze psicologiche e sociologiche, autore e collaboratore ai corsi universitari di sociologia generale e della devianza; sociologia delle organizzazioni e studi internazionali. Condurrà il dibattito sottoforma di processo pubblico, il “giudice”, noto conduttore televisivo Piergiorgio Valbonetti che sottoporrà all’insindacabile giudizio una giuria popolare, composta dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’assessore alla Scuola Paola Casara, l’assessore alla Cultura Valerio Melandri, l’ex Sottosegretario alla Scuola Nadia Masini, la preside delle Scuole La Nave Elena Morra, l’ideatore del progetto Navigare a Vita Stefano Bondi e il presidente dell’Associazione Dialoghi Bruno Biserni. "Processo agli influencer: Responsabilità educativa vs libertà di espressione". Incontro pubblico aperto a tutti, in ottemperanza alle norme vigenti.

Per info: dialoghi.romagna@gmail.com