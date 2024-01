La Befana a Bertinoro fra tradizione, musica, Pasqualotti, stelle e pianeti

La Befana a Bertinoro gioca d’anticipo, e i festeggiamenti partono già nella serata del 5 gennaio. Si comincia a Fratta Terme, dove la locale Pro Loco (in collaborazione con il Bar Nadiani) organizza in via Loreta dalle ore 19.00 alle ore 22.30 una distribuzione di dolci per tutti i bambini. Per i più grandi saranno preparati polenta e vin brulè. Alle 20.45, invece, nella Concattedrale di Bertinoro andrà in scena il concerto del Coro Vocal Fly di Forlì. L’iniziativa, organizzata dall'Unità Pastorale di Bertinoro e dalla Pro Loco Bertinoro, ha una finalità benefica: il ricavato della serata (l'ingresso è a offerta libera) verrà devoluto al Centro missionario della Diocesi per alcuni progetti e missioni in Africa e Sud America. Immancabili, poi, i canti della tradizione con i Pasqualotti itineranti. L’iniziativa, a cura della Banda città di Bertinoro - Power Marching Band, li vedrà in azione dalle 19 alle 20 a Fratta Terme e dalle 20.30 nei locali del centro storico di Bertinoro.

Sabato 6 gennaio si apre con un appuntamento davvero originale: a partire dalle 12 sono tutti invitati al Palazzo comunale di Bertinoro per visitare il Planetario allestito dal Gruppo Astrofili “Niccolò Copernico” di Saludecio: una vera e propria esperienza immersiva per conoscere e imparare a orientarsi tra stelle e pianeti. L'evento è a ingresso gratuito. Nel pomeriggio, invece, sempre in piazza della Libertà si potranno gustare vin brulé e caldarroste preparati dall'Associazione Il Molino - Protezione Civile di Bertinoro e ascoltare l’esibizione del Duo Barrique. La musica come il vino, eleva lo spirito facendolo danzare tra aromi e profumi di fragranze e colori: così il Duo Barrique - Gioele Sindona (violino e nyckelharpa) e Tiziano Paganelli (fisarmonica e flauti) - propone un affinato repertorio di musica tradizionale e popolare dall'Italia, l'Irlanda, la Svezia, i Balcani, il kletzmer e il bal folk francese. A partire dalle ore 16, poi, un appuntamento dolcissimo, con l’Amministrazione comunale che distribuirà dolciumi a tutti i bambini presenti. Per l’intera giornata sarà possibile visitare il Presepe nella Grotta allestito lungo il Sentiero Monte dei Preti (dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30).