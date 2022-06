L'estate porta a Bertinoro grandi nomi della musica: Sergio Cammariere, Frankie Hi nrg, Alex Britti

Grandi nomi della musica italiana, ritorno di rassegne ormai consolidate, ma anche tante novità nel cartellone di “Bertinoro d’Estate”, il programma di appuntamenti che animerà il ‘balcone di Romagna’ e il Parco delle Terme di Fratta dall’inizio di luglio ai primi di settembre.

In tutto quasi 50 gli eventi che spaziano dalla musica al cabaret, dai cartoon all’arte, alle degustazioni: alla presentazione ufficiale hanno partecipato, fra gli altri, la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l’Assessora alla Cultura Sara Londrillo, il direttore di Entroterre Claudio Borgianni, Enrico Zambianchi, curatore delle rassegne di cabaret e musica di Fratta, Ariana Bocchini, direttore di Allegro Hotel, Elena Salvucci del Comitato Genitori di Fratta Terme.

I grandi nomi e le altre proposte di Entroterre

Fra gli appuntamenti di maggior spicco di Bertinoro d’Estate ci sono i concerti di Sergio Cammariere, Frankie Hi nrg, Alex Britti, che rientrano nella programmazione di Entroterre Festival, il festival itinerante ideato e organizzato da Fondazione Entroterre ETS, con la direzione artistica di Luca Damiani.

Sabato 9 luglio (21.00) arriva lo chansonnier e musicista dal raffinato tocco pianistico, Sergio Cammariere, affiancato dalla sua storica band, presenta il suo nuovo spettacolo, in una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini.

Con uno spettacolo mozzafiato, la Compagnia Blucinque presenta domenica 17 luglio ( ore 21.30 -P.zza della Libertà) a Bertinoro Vertigine di Giulietta, una pièce affascinante e avvincente che fonde danza e teatro, musica e acrobazie per raccontare le emozioni. Vertigine, movimento vorticoso, giro, vortice, sono le tematiche su cui la compagnia torinese indaga nella drammaturgia e nel movimento, con l’idea di approfondire il dialogo tra danza, circo, teatro, musica dal vivo ed elettronica.

Venerdì 5 agosto (ore 21.30) ai Giardini della Rocca di Bertinoro Jazz e rap si incontrano in un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici grazie al concerto esplosivo di Frankie hi-nrg mc, uno dei più noti rapper e produttori discografici italiani, e al trio AlJazZeerafeat. Frankie hi-nrg mc e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria. Ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz.

Gran finale con Alex Britti il 3 settembre nei giardini della Rocca. Alex Britti, da sempre noto per aver fatto cantare la sua chitarra e riconosciuto come uno dei bluesman tra i più bravi ed eclettici della scena italiana ed internazionale grazie al suo virtuosismo che rende le sei corde un marchio di fabbrica.

Ma il programma curato da Entroterre è molto più ricco e comprende, fra gli altri, i concerti di Olaf Laneri, Limpha Trio, La Risonanza Shellvibes Coatti Vasi Duo, Paola Sabbatani Trio, Marco Ambrosini e tantissimi altri.

Confermati anche eventi e rassegne ormai tradizionali come i Concerti all’Alba alla Rocca, “Donne in blues” a Fratta Terme, Bertininlove e Bertinjazz. I biglietti dei principali appuntamenti sono già in vendita su Vivaticket.

Le novità di Bertinoro d’Estate

Si intitola Estate al parco la rassegna di spettacoli e concerti che andrà in scena nel Parco delle Terme di Fratta. Promosso dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia in collaborazione con il Comune di Bertinoro e la Pro Loco di Fratta Terme Aps e curato da Enrico Zambianchi, il ciclo propone 8 appuntamenti più uno 1, dal 7 luglio al 27 agosto. Le serate di cabaret – in programma al giovedì - vedranno come protagonisti comici del calibro di Duilio Pizzocchi (7 luglio), Andrea Vasumi (14 luglio), Enrico Zambianchi (21 luglio), Norberto Midani (28 luglio), Max Pieriboni (4 agosto). Sempre sul fronte della comicità, dal 24 al 27 agosto si terrà il primo festival Fratta Comica dedicato ad aspiranti comici, che si contenderanno il premio “Sogno di una notte di mezza estate”. La parte musicale del programma comprende tre concerti: il 13 luglio arrivano i Montefiori Cocktail, il 20 luglio Brass to House, il 27 luglio Giacomo Toni e la sua band.

Approda a Bertinoro “Animare – cartoon film festival”, dopo 11 anni passati in riviera. La manifestazione, curata da Sedicicorto in collaborazione con i Comitati genitori di Fratta, Santa Maria Nuova e Bertinoro, prevede tre serate di proiezione (1 luglio a Fratta, 8 luglio a S. Maria Nuova, 15 luglio a Bertinoro) nel corso delle quali saranno presentati cortometraggi animati dedicati al pubblico dei bambini e dei ragazzi fino a 13 anni. I giovani spettatori saranno invitati a votare i loro preferiti e i vincitori di ogni serata si sfideranno nella finale, che si svolgerà il 1 settembre alla Rocca di Bertinoro.

Dall’8 luglio al 19 agosto, in piazza della Libertà andranno in scena i Venerdì d’estate. Si tratta di una serie di una nuova serie di appuntamenti che mixeranno intrattenimento musicale, esposizioni d’arte e degustazioni sotto le stelle.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia negli ultimi due anni, torna Fricò Royal, la Notte Bianca di Bertinoro. Cambia però la data: l’edizione 2022, infatti, si terrà venerdì 22 luglio.