Panchine rosse, incontri culturali ed una mostra su Emilia Lotti: si celebra l'8 marzo con un ricco calendario di eventi

Sono numerose le iniziative programmate dall'amministrazione comunale di Forlì, Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Bertinoro. Si comincia lunedì 6 marzo: la sede del Comitato Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano (via Orceoli 15) ospiterà alle 20.30 "Donne e lavoro. A che punto siamo con l‘articolo 37 della costituzione “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” e altre storie dal territorio", una tavola rotonda con la partecipazione di Carla Castellucci, Consigliera Provinciale di Parità e Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna. L'incontro è promosso dai Comitati di Quartiere 8 e 9.

Mercoledì 8 marzo, alle 10 la Casa di riposo “Casa Mia” (via Curiel, 53), ascoltando le richieste dei residenti desiderosi di testimoniare la loro sentita condanna per la violenza subita dalle donne, installerà una panchina rossa, che rappresenta e testimonia la condivisione di tale biasimo da parte di tutto il quartiere e con l’intento di valorizzare la cultura del rispetto. Alla Foresteria del Ceub a Bertinoro, in via Frangipane, alle 17.30 sarà inaugurata una panchina rossa donata dal Gruppo Consorti del Rotary e da Gmr Enlights, accessoriata con attacchi Usb, ricarica batterie per bici elettriche e altre dotazioni. L'iniziativa è promossa dal Comune di Bertinoro, in collaborazione con Rotary Forlì e Ceub. Un'altra panchina rossa verrà inaugurata nel Giardino pubblico di Veclezio a Vecchiazzano alle 18 in memoria della violenza sulle donne. Quest'ultima iniziativa è promossa dal Comitato di Quartiere 19.

Sempre per la giornata di mercoledì il Soroptimist International Club Forlì invita "cittadinanza, istituzioni e studenti a indossare due scarpe diverse per

divulgare la consapevolezza della continua disuguaglianza che le donne sperimentano nella vita quotidiana". Nelle sede della Cisl di Piazza del Carmine 20 verrà collocata una pianta di mimosa in vaso con dei biglietti cartacei riportanti frasi di donne celebri. Alle 10 invece il Centro sociale Primavera di via Angeloni 56 ospiterà alle 10 la premiazione del concorso letterario "L'8 Marzo secondo me" rivolto alle classi IV E V delle primarie "Matteotti" e "Rodari", agli studenti della media "Zangheri" e agli anziani del Centro sociale Primavera. Nell'occasione sarà data lettura degli elaborati vincitori. La sala San Luigi di via Luigi Nanni 14 ospiterà alle 19,45 "Me too, and you", un'apericena curato dalla Cooperativa Equamente, da gustare all‘interno del cinema del centro. Alle 21 seguirà la proiezione del film “Anche io” di Maria Scharder.

Giovedì 9 marzo, alle 20.30, il Centro sociale Primavera ospita il concerto “Un cielo si tinge di rosa” eseguito dalla Pink Orchestra Santa Cecilia, composta da musiciste donne. Domenica la Pink Orchestra Santa Cecilia si esibirà alle 15.30 a Palazzo Pretorio a Terra del Sole (via Vittorio Veneto, 3) alle 15.30. Sono previsti anche interventi poetici. L'appuntamento è promosso da VoceDonna, con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Dall'8 al 26 marzo l'Oratorio di San Sebastiano (via Maurizio Bufalini) ospita la mostra "Lotto per me, lotto per tutte. La vita appassionata di Emilia Lotti (1930-2021)", una mostra fotografica e documentale dedicata ad Emilia Lotti a cura di Giulia Corradi, organizzata dall'Udi Forlì Aps, Archivio Udi Forlì-Cesena e Centro documentazione Archivio Flamigni. L'esposizione sarà visitabile con ingresso libero dal martedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30, e il sabato e la domenica dalle 10 alle e 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (lunedì chiuso). E lunedì 13 marzo l'Udi Forlì promuove un Evento di approfondimento alla mostra. L'incontro, a cura di Rosangela Pesenti, si terrà alle 20.30 (presenta Angelamaria Golfarelli).

Sabato 18 marzo, alle 10, VoceDonna con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, promuove nel salone comunale di Castrocaro (via marconi) l'incontro "Letteratura, scienza, e scuola", coordinato da Carla Grementieri, presidente di VoceDonna. Sono previsti gli interventi di Thomas Casadei, docende di filosofia del diritto; Chiara Barbieri, biologa, genetista, antropologa e ricercatrice presso l‘Università di Zurigo; Marisa Fabbri, Consulta Laica forlivese; e Annalisa Crociani, docente di Scuola Primaria. Sabato 18 marzo al teatro "Il Piccolo" (via Antonio Nobili) la Compagniabella presenta alle 20,30 lo spettacolo teatrale Storie di donne I° edizione. promosso dalla Commissione Pari Opportunità e a cura della compagnia Compagniabella.

Giovedì 23 marzo, alle 20, il Soroptimist international Club Forlì, in collaborazione con l‘associazione Fantariciclando Aps di Forlì, promuove al Circolo Aurora (Corso Garibaldi 80) “Voci di Donne. Racconti al femminile”, una serata a invito, interattiva, con lettura di brani che portano lo sguardo al femminile su diversi temi, trasformando così lo sguardo personale sulle cose: siamo le nostre narrazioni, con le quali costruiamo concetti per interpretare le trasformazioni del sè e del corpo sociale.

Venerdì 24 marzo il gruppo TeatriAmo presenta alle 21 al Teatro comunale di Predappio (via Marconi, 13-17) lo spettacolo “Ti ho amato da...morire” voci di donne", letture tratte dal libro “Ferite a morte“ di Serena Dandini, con la partecipazione del Centro Trattamento uomini Maltrattanti di Forlì (Ctm) e il Centro Donna. L'ingresso sarà ad offerta libera, con il ricavo che sarà devoluto alla Casa accoglienza per donne che hanno subito violenza, del Centro Donna di Forlì.

Domenica 26 marzo, dalle 16 alle 19, sarà ricordata la figura di Liliana Vasumini. L'evento avrà luogo alla Piazzetta delle Operaie - Ex fabbrica Battistini

Via Fossato Vecchioi. A seguire ci sarà la marcia fino a Via della Ripa per la deposizione di una corona commemorativa (in caso di pioggia incontro ore 16,00 presso Games Bond - Via F. Daverio, 5). L'appuntamento è promosso da Anpi Forlì Cesena e sezione comunale Forlì, in collaborazione con Malocchi & Profumi Gruppo Teatrale, Udi Forlì Aps e Archivio Udi Forlì Cesena.

Giovedì 30 marzo alle 17, nella sala dell'ex Consiglio Provinciale (Piazza G.B. Morgagni 9) ci sarà la conferenza “Donna, tradizione e modernità” organizzata dall‘Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. Apre l'incontro il presidente dell‘Unsi Primo Maresciallo (ris) Roberto Toscano, quindi seguiranno gli interventi di Maria Francesca Michea in Sangro che presenterà “Sulle tracce della modernità: il presente della donna“; di Maria Luisa Suprani, che presenterà “Forza morale e lucidità”: l‘esempio di Paolina Biancoli - Baracca“; e di Mirna Melandri che presenterà “Oriana Fallaci: il coraggio di documentare”.

Il ricco calendario si conclude lunedì 17 aprile con un incontro romosso dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle Donne, in collaborazione con Liceo Classico Morgagni e Centropace Forlì. Con "Vita e visioni: Mary Shelley e noi" si presenta la nuova graphic novel Mucchi Editore, a cura di Thomas Casadei, professore Unimore e direttore Crid, e Vittorina Maestroni del entro documentazione donna di Modena. Alle 10 alla Sala Icaro del Liceo Morgagni di Forlì ci sarà un evento riservato agli studenti degli Istituti superiori aderenti, mentre alle 17.30 al Centro Pace Annalena Tonelli (via Andrelini, 57 ) l'aperto alla cittadinanza promosso dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle Donne, in collaborazione con Liceo Classico Morgagni e Centropace Forlì.