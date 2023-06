Al via i "Mercoledì" in centro: auto d'epoca in Piazza, musica e spettacoli

Si riparte con i mercoledì d’estate in centro. I mesi di giugno, luglio, agosto e settembre vedranno tra i protagonisti dell’estate cittadina i tradizionali appuntamenti in centro con musica, spettacoli dal vivo, mostre, intrattenimento, sport, esibizioni circensi e molto altro. Una conferma che ha il sapore della ripartenza, grazie anche al prezioso contributo delle associazioni di categoria, con le quali l’Amministrazione comunale ha condiviso il cartellone di iniziative della prossima stagione. Mercoledì 21 giugno è prevista l’esposizione di auto e moto d’epoca in Piazza Saffi. In Vivia Delle Torri, all'altezza del Caffè dei Corsi, musica dal vivo con "Desert Club", coverband dei Negrita. Una banda itinerante, "Brass to house in Ape calessino", intratterrà la serata. In corso Diaz ci sarà la musica dei "Messalina fratnic Andrea Morelli duo", mentre tra Corso Garibaldi e via Guerrazzi si esibiranno i "Partydjani, Cantautori della via Emilia". In Piazzetta della Misura lo show "Ca' Mea", oltre ad uno spettacolo itinerante "Poeta sui Trampoli".