Tornano i Mercoledì: si comincia con un'allegra parata musicale per le vie del centro

Con l'estate tornano le grandi serate del mercoledì nel cuore di Forlì che animeranno i mesi di giugno e luglio. Negozi aperti per lo shopping, spettacoli musicali, feste di strada, esposizioni d’auto d’epoca, aperitivi, gusti, sapori e tanto altro saranno gli ingredienti dell’edizione 2022 della rassegna “L’Estate passa in centro”. Si parte da mercoledì 8 giugno quando a dare il ritmo all’evento saranno i “Musicanti di San Crispino” con una parata musicale che porterà brio e allegria per le vie del centro storico proponendo un repertorio ricco e sorprendente, capace di spaziare tra varie epoche e generi per creare un’atmosfera divertente e originale.