Luci e memorie: visite guidate gratuite al tramonto al Cimitero Monumentale

Proseguono anche nel periodo estivo le visite guidate al Cimitero Monumentale di Forlì organizzate dall’Unità Musei del Servizio Cultura del Comune di Forlì con il supporto dell’Unità Servizio Cimiteriali. “Il Comune con il proprio Servizio Cultura - annuncia il vicesindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Bongiorno - dopo aver organizzato con successo visite guidate diurne alla scoperta del patrimonio storico-artistico conservato nel nostro Cimitero Monumentale, sperimenta ora, per la prima volta, un inedito format: le porte si apriranno infatti alla sera per offrire ai visitatori un’esperienza di sicuro fascino. Si tratta di visite guidate gratuite. Ci fa piacere che questa iniziativa abbia riscosso il pieno riconoscimento dell’Assessorato alla Cultura Regionale, a cui va il nostro ringraziamento, che ha concesso un importante contributo al progetto”.



Nei mesi di luglio, agosto e settembre le visite si svolgeranno al tramonto e offriranno un’occasione unica per riscoprire i monumenti funebri della città sotto una prospettiva diversa, accompagnati da una guida esperta di ConfGuide Forlì-Cesena. La proposta culturale rientra nel progetto “All’ombra dei cipressi”, che mira a valorizzare una delle più significative architetture cimiteriali della Romagna tramite suggestive visite tematiche e che ha ricevuto sia per l’anno 2023 sia per l’anno 2024 il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Le visite guidate al tramonto si svolgeranno il mercoledì sera alle 20 nelle seguenti giornate: mercoledì 17 luglio, mercoledì 31 luglio, mercoledì 28 agosto e mercoledì 4 settembre e seguiranno ogni volta un diverso percorso a tema attraverso le vicende di antiche famiglie storiche, personaggi e cittadini illustri nonché importanti testimonianze artistiche.



Il primo appuntamento, mercoledì 17 luglio avrà per tema i personaggi illustri del Risorgimento. I visitatori saranno accompagnati da Chiara Macherozzi, una delle guide turistiche specializzate formatesi nell’ambito del progetto. I visitatori potranno approfondire figure storiche rilevanti come Piero Maroncelli, Fulcieri Paulucci di Calboli, Alessandro Fortis e Aurelio Saffi, che hanno contribuito significativamente a scrivere la storia di Forlì e dell’Italia. Le visite serali saranno l’occasione per un’esperienza sensoriale e immersiva in un’atmosfera unica, grazie alla luce del tramonto che conferirà ai monumenti un’illuminazione suggestiva ed evocativa. Dopo il tramonto sarà invece un impianto illumino-tecnico dedicato, a restituire la bellezza del marmo antico. La partecipazione alle visite è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando all'Unità Musei dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 al numero 0543712627 o inviando una mail a biglietteria.musei@comune.forli.fc.it. Partenza visita alle 20. Ritrovo 15 minuti prima all’ingresso del Cimitero, in via Ravegnana 235.