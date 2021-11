A Galeata la proiezione del docufilm "Il sorriso di San Zeno"

Sabato prossimo, 6 novembre, alle ore 21 sarà proiettato nel teatro comunale di Galeata il docufilm “Il sorriso di San Zeno”, in cui viene raccontata per la prima volta la vita del patrono di Verona. Si tratta di un opera unica nel suo genere, promossa dall’associazione “Storia viva Italia” e da Cattolica Assicurazioni, piena di spiritualità e anche di tante curiosità, come ad esempio la spiegazione dei suoi miracoli e dei suoi sermoni. Molto bello è ad esempio quello sugli oroscopi, di una attualità straordinaria. San Zeno fu un Santo di una cultura molto vasta, e malgrado sia un po’ dimenticato o poco conosciuto, esistono ben 98 Chiese a lui dedicate ed è patrono di Città importanti oltre Verona anche Pistoia e diverse località nel Sud Italia. Le riprese, effettuate nella “Chiesa vecchia” e alla Torre di mont’Erno anche tramite l’ausilio di droni, ha precisato il regista, avranno uno spazio nel racconto cinematografico, in quanto San Zenone si tratta di una Chiesa assolutamente riconducibile a quelle del Vescovo “moro”, vicino ad un corso d’acqua, isolata dal contesto abitativo e costruita con molta probabilità su un tempio preesistente. E’ un bellissimo progetto e mi auguro che serva per un per far conoscere la bellezza del nostro territorio ma soprattutto la necessità di salvare ciò che resta della Chiesa di San Zenone, perché è un luogo veramente suggestivo e merita di essere tutelato al meglio prima che sia troppo tardi. La serata è organizzata dal Comune di Galeata in collaborazione con la Pro Loco San Zeno, la Pro Loco Mevaniola e l’Associazione Teodorico.