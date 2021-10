Proiezione del film "Qui rido io" alla Sala San Luigi

Arriva alla Sala San Luigi "Qui rido io", il film acclamato al 78° Festival di Venezia.



La pellicola mette in scena la personalità dirompente del celebre Eduardo Scarpetta, il più importante attore comico e autore commediografo del teatro napoletano tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, in un momento particolare della sua vita, quando la sua longeva carriera è sul viale del tramonto. L’ingenuo e credulone Felice Sciosciammocca fu la maschera e l’alter ego in palcoscenico di Eduardo Scarpetta, colui che aveva soppiantato Pulcinella e che aveva il potere di raccontare la miseria facendo ridere, ma anche la sua fama avrebbe ceduto il passo di lì a poco ad un realismo meno macchiettistico.



"Qui rido io" sarà proiettatoalle 21, Domenica 10 Ottobre alle 18:15 e alle 21 e Martedì 12 alle 21 alla Sala San Luigi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...