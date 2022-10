Cinema, al San Luigi la proiezione di "Brian and Charles"

Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Alla Sala San Luigi è in programma il film "BRIAN E CHARLES" di Jim Archer, con gli interpreti David Earl (Brian), Chris Hayward (Charles), Louise Brealey (Hazel), Jaime Michie (Eddie), Nina Sosanya (Pam). Soggetto: Il solitario e timido Brian vive ai margini di un paesino rurale nel Galles. L’uomo sbarca il lunario come tuttofare, ma la sua vera passione è costruire ingegnosi congegni meccanici utilizzando materiali di scarto. Dopo aver trovato la testa di un manichino in una discarica abusiva, decide di costruire un robot.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 8 ottobre ore 21.00

domenica 9 ottobre ore 18.15

martedì 11 ottobre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 16 ottobre ore 21.00