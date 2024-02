Alla Sala San Luigi proiezione di "Wonka" con assaggi di cioccolato

Euro 6,50 intero; euro 5,50 ridotto under 12 e over 65; euro 4,50 ridotto universitari

Prezzo Euro 6,50 intero; euro 5,50 ridotto under 12 e over 65; euro 4,50 ridotto universitari

Alla Sala San Luigi proseguono le proeizioni del film "WONKA" di Paul King, accompagnate da assaggi di cioccolato d'autore offerti dalla Cioccolateria Gardini (fino ad esaurimento scorte)



Willy Wonka è un giovane che ha appreso le arti della cioccolateria dalla madre, ora scomparsa. Desideroso di aprire un suo negozio nella nota Galleria Gourmet, viene subito osteggiato dal Cartello del cioccolato di cui si fa complice anche la chiesa con padre Julius. In aggiunta, Willy viene frodato dalla losca affittacamere Mrs. Scrubitt. Deciso a non arrendersi e supportato da un gruppo di nuovi amici, tra cui la preadolescente Noodle, Willy userà tutta la sua astuzia e magia per sbaragliare la concorrenza e dare vita ai sogni di cioccolato.



IN PROGRAMMAZIONE:



domenica 11 febbraio ore 15.30 ed ore 21.00