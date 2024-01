Proiezioni extra alla sala San Luigi per il film "C'è ancora domani"

L' acclamatissimo film "C'è ancora domani"", opera prima di Paola Cortellesi, sarà in programmazione in Sala San Luigi con due proiezioni extra: sabato 27 gennaio alle 18.15, domenica 28 alle 10.30.

Il film

Roma, maggio 1946. Delia è sposata con Ivano, un reduce delle due Guerre che ogni giorno le fa scontare il suo cattivo umore. Insieme hanno tre figli: Marcella, una giovane donna, e due preadolescenti. Delia fa numerosi sacrifici e lavori per non far mancare nulla in casa, ma riceve indietro solo ingratitudine e percosse. L’unica che si accorge dei suoi sforzi silenziosi è la figlia Marcella. In casa c’è fermento per il fidanzamento ufficiale di Marcella con Giulio, un borghese che potrebbe attivare finalmente l’ascensore sociale.