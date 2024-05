Pronto soccorso per i più piccini: due incontri con la Croce Rossa sul territorio

Proseguono le attività organizzate dal Polo unico famiglie e giovani dell'ASP San Vincenzo de' Paoli con due iniziative organizzate insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì Odv, rivolte in particolare a genitori e, in generale, a tutti coloro interessati a imparare le tecniche per intervenire in situazioni di rischio. Due le lezioni informative gratuite in vista dell’estate: primo appuntamento è giovedì 9 maggio alle 20.00 presso il Centro Culturale “Sandro Pertini” di Santa Sofia, per una serata dedicata a disostruzione vie aeree e massaggio cardiaco. I volontari mostreranno manovre salvavita e parleranno di disostruzione delle vie aeree, con la possibilità di provare a mettere in pratica quanto esposto.

Il secondo appuntamento, invece, è giovedì 30 maggio alle ore 20.00 presso il Centro Culturale di Galeata, per parlare di ustioni e punture di insetto, in vista della stagione estiva. Anche in questo caso, si tratta di una serata ricca di spunti e informazioni utili da mettere in pratica in caso di necessità.



Gli incontri sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio Whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate da ASP San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore.