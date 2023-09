Proposte per tutti i gusti nel mercoledì del Buon Vivere. E c'è anche la cena a "Cena a impiatto zero – Par Furlè"

Proposte per tutti i gusti nel mercoledì del Festival del Buon Vivere. La giornata si apre – dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele (Sala Arancione) – con "Il valore sociale del cibo": workshop e attività di storytelling, sull’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione. A cura di CIM Onlus. La Chiesa di san Giacomo ospita quindi alle 10 il talk "La crisi climatica esiste, non è un unicorno", alla presenza della fumettista Alterales, che dialogherà col giornalista Corrado Ravaioli.

Altro talk alle 10 al Cinema Verdi di Forlimpopoli (P.za Antonio Fratti, 7), dal titolo "La colazione: il primo pasto della nostra giornata" con Carlo Fabbri (direttore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Forlì-Cesena) Katia Guernaccini (nutrizionista, presidente Associazione PanCrea) e Lisa Paganelli (imprenditrice agricola e presidente Biodistretto della Valle del Bidente). A cura di Associazione PanCrea Odv. Alle 10 il Refettorio dei Musei San Domenico ospita il seminario per associazioni del terzo settore "Lo stato di salute del volontariato. Fare rete tra gli enti del terzo settore. Ma quale rete?": conduce Stefano Zamagni, economista, già presidente dell’Agenzia del Terzo Settore. A cura di Salute e solidarietà ODV Forlì.

Il pomeriggio del Festival si apre alle 15 al Refettorio dei Musei San Domenico con l’incontro dal titolo "Dall’interazione alla corrispondenza: verso una reale ecologia delle relazioni". Qual è il significato realmente “ecologico” della relazione tra l’essere umano e le sue nicchie bio-culturali? Se ne parla con Giovanni Matteucci (direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Unibo). L'appuntamento è a cura dell'associazione Nuova civiltà delle Macchine, in collaborazione con Società Dante Alighieri e Comitato dei Territori di Forlì-Cesena. Quindi, alle 19.30, sempre al Refettorio dei Musei San Domenico, ecco l’incontro "Ma mi ascolti? L’importanza dell’ascolto nella relazione genitori e figli, piccole strategie per migliorare la comunicazione", a cura di Viria Romagnoli e Paola Riccobon. In collaborazione con Cerchio di Armonia e Centro Terapie del corpo.

Alle 20 in via Giorgio Regnoli ecco poi l’evento conviviale "Cena a impiatto zero – Par Furlè". Dopo l’esperienza “Par Furlè” la Cena a “impiatto 0” aggiunge posti a tavola invitando le persone delle zone colpite dall'alluvione a essere parte del convivio in un abbraccio corale che tenga tutti uniti. Per sostenere chi ha offerto il vino in tutte le passate edizioni, presso Rebù in Via Regnoli 52 sarà possibile acquistare il vino della Cantina La Pistona, che ha perso produzione e raccolti a causa dell’alluvione. Info: Mario - regnoli41@gmail.com o 3458530365. A cura di Regnoli 41 e Festival del Buon Vivere. La chiusura della giornata è alle 20.30 alla Cittadella del Buon Vivere con "Dalla Tera della Louisiana alla Tera di Romagna", concerto del Bona Vista Social Group, diretto dal Maestro Giuliano Cavicchi, a cura di Naima Foundation.

La mattinata di giovedì

La giornata di giovedì si apre con il prosieguo – dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele (Sala Arancione) – di Il valore sociale del cibo: workshop e attività di storytelling, sull’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione. A cura di CIM Onlus. Alle 10 la Chiesa di San Giacomo, per Il BV in un libro – BV scuole, propone Il vento contro. Avere il vento contro è proprio quella condizione ideale che ti fa venire voglia di volare. Con Daniele Cassioli (campione mondiale sci nautico) in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.