Mostra-evento del libro "Selezione culinaria" alla galleria d'arte

La Galleria d’Arte Farneti di Forlì organizza la mostra-evento dedicata al libro innovativo “Selezione Culinaria” che esamina la struttura di ricette tradizionali, attuali, basilari nella nostra gastronomia suggerendo la scelta, la qualità dei prodotti e gli ingredienti idonei alla preparazione delle pietanze ma soprattutto descrive la scelta degli strumenti più idonei da utilizzare in cucina: coltelli, spatole, tegami in terracotta, alluminio, acciaio, rame, ghisa smaltata, piatti e bicchieri con le loro principali caratteristiche. Nel libro sono suggeriti i metodi di cottura, i tempi necessari per completare le pietanze, i migliori vini da abbinare e sono accennate osservazioni sul pesce crudo “sushi” di grande attualità, con i relativi utensili. Non mancano aneddoti e narrazioni culinarie.

Nella mostra-evento è allestita una mostra fotografica del Chianti e dei suoi paesaggi e vigneti. Prezzo del libro 24 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza.