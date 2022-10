Proseguono gli appuntamenti di Sedicicorto che trasformano Forlì in una vera e propria città del cinema

Lunedì 10 ottobre prosegue Sedicicorto Forlì International Film, si inizia alle ore 18 (Cinema San Luigi) con la sezione Animalab, concorso internazionale di film animati e sperimentali. In serata (ore 21.00 San Giacomo) appuntamento con Centenario, in cui Enrico Gaudenzi analizza l’opera del 1922 Nosferatu - il vampiro, considerato il capolavoro del regista tedesco Friedrich Wilheim Murnau ed emblema del cinema horror ed espressionista. Dalle 21.30 (San Giacomo) una successione di film d’autore provenienti da tutto il mondo fino a tarda ora.

Martedì 11 ottobre, numerosi come sempre gli appuntamenti e gli eventi, che trasformano Forlì in una vera e propria città del cinema. Si inizia alle ore 18 (Cinema San Luigi) con Animalab, concorso internazionale di film animati e sperimentali che arrivano da tutti i paesi; tra questi Pasajero (Argentina, 2022), regia di Juan Pablo Zaramella, che racconta di un viaggio attraverso il rapporto conflittuale tra un uomo, il suo ambiente sociale e i suoi codici. Alle ore 21 (San Giacomo) appuntamento con Centenario, che analizza il film del 1922 Haxan-la stregoneria attraverso i secoli (Svezia), diretto da Benjamin Christensen, capolavoro di avanguardia tra horror e falso documentario. La scena in cui delle donne abbandonano le loro case con scope volanti per raggiungere il bosco dove si svolgerà il sabba con Satana rimane una delle più potenti della storia del cinema. Si prosegue (dalle ore 21.30) con opere della sezione Movie, film narrativi e internazionali che si aprono a cinematografie spesso nascoste. Tra questi la pellicola indonesiana (2022) dal titolo Ringroad/Tangenziale, del regista Andrew Kose, in cui la protagonista, Mulyani, collaboratrice domestica di 17 anni decide di scappare con il suo compagno per vivere almeno una notte di beatitudine e libertà. Alle ore 20 (San Giacomo) consueto appuntamento con Sounder, con l’esibizione di un gruppo musicale.

Mercoledì 12 ottobre (dalle ore 18 Cinema San Luigi) si inizia con la sezione AnimaLab, tra i film sperimentali il corto animato Idodo (Usa, 2022) della regista Ursula Ulmi, che si basa su una leggenda locale della Papua Nuova Guinea, portando così il ricco patrimonio culturale di questo paese all’attenzione del pubblico internazionale. Alle ore 21 (San Giacomo) appuntamento con Cinebook, e l’analisi dell’opera letteraria Accattone di Pier Paolo Pasolini, da cui è tratto il film omonimo del 1961 e prima esperienza di Pasolini come regista. Il film è una metafora di quella parte di Italia costituita dal sottoproletariato che vive nelle periferie delle grandi città senza alcuna speranza per un miglioramento della propria condizione, a cui non resta che la morte come via di uscita da una condizione disperante. Si entra poi (dalle ore 21.30) nell’intensa e coinvolgente sezione Movie. Tra i numerosi film in programma, la pellicola iraniana Aram (2022), del regista Roohollah Fakhroo, storia della piccola Aram, che ha un grave deficit uditivo e i genitori si preoccupano di trovare una soluzione, ma Aram si accorge che il non sentire è la condizione migliore.

Alle ore 20 (San Giacomo) consueto appuntamento con Sounder, con l’esibizione di un gruppo musicale

Prosegue fino al 15 ottobre (Galleria Wundegrafik) la mostra iconografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, con una quarantina di opere di artisti Internazionali, realizzate con tecniche diverse, tra cui la proposta di Gabrio Tassinari, con la sua Sindone Art Tatouage, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro, impresso in un lenzuolo di lino bianco. La mostra allestita in occasione del centenario della nascita Pasolini, è in collaborazione con CINIT (Cineforum Italiano) e FEDIC (Federazione Italiana dei cineclub).

La 19° edizione di Sedicicorto è un appuntamento imperdibile per visionare i 163 film in rappresentanza di 51 Paesi, che il Comitato, composto da 18 selezionatori, ha scelto su 3024 corti giunti da 118 Paesi, con un lavoro di circa 6 mesi; circa 100 le anteprime, 7 le sezioni competitive, 2 fuori concorso, per 29 programmi di proiezione. Circa 150 i professionisti attesi, per una edizione arricchita da 10 concerti, 10 Industry meeting e 2 spettacoli coreografici. 4 i luoghi che accolgono l’edizione 2022: la suggestiva Chiesa di San Giacomo, il cinema San Luigi, il circolo Aurora, la galleria Wundergrafik.

Per info: 347-2563211. Per sfruttare al meglio le 10 giornate, il pubblico può accedere con 2 possibili abbonamenti (15€ per il Pass BASE e 25€ il Pass CIAK) oppure con biglietto giornaliero al costo di 5€. www.sedicicorto.it