Proseguono le visite guidate alla grande mostra "Civilization"

Proseguono presso i Musei San Domenico di Forlì (in piazza Guido da Montefeltro) le visite guidate a partenza fissa per la grande mostra fotografica Civilization: Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere. Co-prodotta dalla Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis/ New York/ Parigi/ Losanna) e dal National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea di Seoul in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra raccoglie attorno a 7 temi chiave trecento immagini di oltre centotrenta fotografe e fotografi provenienti dai cinque continenti sui temi del presente e del futuro del mondo contemporaneo, sempre più caratterizzato dai fenomeni della interconnessione e della globalizzazione, promuovendo una riflessione di ampio respiro e di altissimo profilo sui temi fondamentali della civiltà contemporanea, a partire dagli effetti, talvolta straordinari e in altri casi drammatici, delle relazioni che caratterizzano individui, collettività, generazioni e culture del nostro tempo.

Obiettivo fondamentale di Civilization è quello di riflettere e far riflettere sulle conseguenze del modo di vivere e di convivere della società contemporanea, presentando in modo sempre originale e spettacolare immagini delle grandi conquiste tecnologiche, degli interventi dell’uomo sull’ambiente, dei grandi fenomeni di aggregazione e dei movimenti fisici ed immateriali che caratterizzano il mondo in cui viviamo. Le visite guidate ad aggregazione libera si tengono tutti i giovedì alle 16.20, con l'invito a presentarsi in cassa almeno 15 minuti prima. Oltre al costo del biglietto al quale ciascun visitatore ha diritto, sarà chiesto un extra di 5 euro per il servizio di visita guidata.