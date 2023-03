“Protezione e prevenzione”, due pomeriggi in città con esperti e ospiti

Si svolgono mercoledì 15 marzo alle 18 alla Sala Polivalente Ex Macello (via Mulini 25) di Cesena e giovedì 30 marzo alle 18 alla Sala del Circolo Aurora (Corso Giuseppe Garibaldi 80) a Forlì gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, organizzati da Assicoop Romagna Futura per parlare di salute e prevenzione alla presenza di medici ed esperti del settore della prevenzione della Compagnia UnipolSai Assicurazioni, all’appuntamento di Cesena saranno presenti il dott. Nazario Teodoriani, radioterapista dell’ospedale di Ravenna e il sindaco Enzo Lattuca, a Forlì sarà presente Fabrizio Miserocchi, direttore generale IOR.

Il programma degli incontri prevede un focus su ciò che, in tema di prevenzione e protezione, è meglio fare per provvedere al benessere a partire da noi stessi, la nostra famiglia, i nostri beni e il nostro tenore di vita attuale e futuro.

A seguire un approfondimento sulle aree da proteggere: salute, reddito, futuro e vecchiaia.

Al termine verrà offerto ai presenti un aperitivo e donato a ciascun partecipante un gadget.