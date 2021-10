Prova aperta della danzatrice e coreografa Simona Bertozzi, con lo spettacolo "Quel che resta"

Fino al 5 ottobre gli spazi del Teatro Félix Guattari in Via Orto del Fuoco a Forlì, accolgono la residenza artistica della danzatrice e coreografa Simona Bertozzi impegnata in questa sede con l'allestimento del nuovo spettacolo "Quel che resta". Martedì 5 ottobre alle 18,30 sarà possibile assistere alla prova aperta di questa nuova produzione al prezzo di un euro, è consigliata la prenotazione al numero 3939707741 o alla mail masque@masque.it.

Il concept dello spettacolo e la coreografia sono di Simona Bertozzi che danza insieme a Marta Ciappina: “Sin dall’inizio del percorso con Marta ho cercato di attribuire allo spazio delle caratteristiche ambientali che potessero generare delle visioni, mutare la densità dell’aria e generare delle inattese capacità di attraversamento. – racconta la Bertozzi - Dei modi inediti dello stare. Tutto questo affinché potessimo incontrarci in una danza sconfinata, in grado di riverberare oltre la consapevolezza del nostro agire e sorprenderci, quasi nostro malgrado, in atteggiamenti di affezione e irresistibile risonanza. Quel che resta è stato, dapprima, uno dei territori della mappa e delle pratiche, tra glaciazione, pelli, fughe per poi divenire l’immagine sovrastante, la bolla, il grado di presenza necessario, lo sguardo condiviso, l’interrogazione inevitabile su cui sostare, per ritrovare il respiro sottile e transitare da una danza all’altra. Da sezione di spazio, Quel che resta è diventato l’intero organismo, il vivente, una moltiplicazione di vettori, di prospettive, di flessioni anatomiche, di ritmo e tempo. Ci ha rese tessuti connettivi, per immaginare e accogliere altri abitanti, per far riverberare temperature e provenienze, per generare accordi multiformi di ingresso nel movimento, cercando ogni volta delle inattese capacità di fare mondo. Di generarci stupore.

Quel che resta è l’irruenza e l’indugiare dei corpi, è il tocco senza peso: estende un vocabolario di attese e ripartenze, di geometrie reiterate, di figurine, ghiaccio, resistenza, epidermide e pupille e di ritornelli. Da agganciare”.

Simona Bertozzi, performer e coreografa, laureata al DAMS di Bologna, si è formata in danza contemporanea in diversi paesi europei. Dal 2005 è impegnata in un percorso autoriale di ricerca coreografica e nel 2008 costituisce la Compagnia Simona Bertozzi | Nexus. Nei suoi lavori il linguaggio del corpo risente della compenetrazione di pratiche, pensieri e discipline che fanno dell’atto creativo un sistema multiforme e volto a misurarsi con la contemporaneità.

Residenze per Artisti nei Territori al Teatro Félix Guattari a cura di Masque teatro.

Prosegue il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti, studiosi e tecnici possano mettere in campo le proprie competenze al fine di dar vita ad un sapere condiviso. Sito nel quartiere Schiavonia il teatro Félix Guattari si pone come avamposto di un progetto di auto-riqualificazione del territorio urbano teso alla congiunzione tra i centri e le periferie. Gli artisti in residenza 2021: Leoni e Mastrangelo, Paola Bianchi, Roberto Magnani/teatro delle Albe, Opera Bianco, Berardi e Barducci, Simona BertozzI tutor: Roberta Nicolai, Marco Sciotto, Simone Azzoni. Il progetto vive grazie al contributo di MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Info e prenotazioni:

Masque teatro

c/o Teatro Félix Guattari

via Orto del fuoco 3, Forlì

393.9707741

www.masque.it

