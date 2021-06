Un assaggio di Paradiso: prova aperta dell'Orchestra Maderna diretta dal maestro Valter Sivilotti

Martedì 6 luglio alle ore 19, il Teatro Testori aprirà al pubblico la possibilità di seguire una sessione di prove dell’Orchestra Bruno Maderna con il maestro Valter Sivilotti, al lavoro in vista del debutto di 'Paradiso. Dalle tenebre alla luce", nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia di casa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri, Arca Azzurra Produzioni e Fondazione Istituto Dramma Popolare.

Lo spettacolo, dedicato alla cantica conclusiva della Commedia di Dante e che sarà presentato a fine luglio all’Arena San Domenico, prevede infatti la presenza in scena di 22 elementi dell’Orchestra Bruno Maderna diretti dal maestro Valter Sivilotti, nell’esecuzione delle musiche originali per la scena.

Orchestra Bruno Maderna - Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti. Nata parallelamente all'Associazione, l'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan. L'Associazione Maderna valorizza il talento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno composto per L'Orchestra, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, Stefano Nanni, Roberto Molinelli. Nel 2017 l’Associazione Bruno Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale. Nel 2019 ha vinto il bando Siae PerChiCrea destinato a progetti per giovani musicisti, che ha permesso di creare l'orchestra giovanile "Orcreiamo". Dal 2011 la Maderna collabora stabilmente con l’Associazione Amici dell’Arte gestendo e organizzando le Stagioni Musicali del comune di Forlì e da aprile 2021 nasce l’Associazione ForlìMusica, che riunisce l’esperienza delle due storiche Associazioni.

Valter Sivilotti - Le sue composizioni musicali, per la quali ha ricevuto prestigiosi premi, vengono eseguite nei teatri di tutto il mondo. Pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più acclamati della sua generazione Valter Sivilotti ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti provenienti dal mondo della canzone d’autore.

Il 6 luglio ci sarà dunque la possibilità di un assaggio in anteprima di una parte musicale dello spettacolo e di assistere a un momento di lavoro creativo di grandi professionisti del settore.La serata rientra nel programma di eventi collaterali alla mostra “Dante. La visione dell’arte”.

Ingresso 5 euro. Omaggio per gli iscritti alla newslette, i posti sono limitati, quindisi raccomanda la prenotazione al 0543 722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net

