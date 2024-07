Pulviscolo lancia il primo appuntamento di "In materia" con Andrea Fantini nella cornice di Palazzo Pretorio

Pulviscolo torna con "In materia", un percorso composto da tanti momenti differenti per innescare nuove scintille, creare mondi alternativi e sperimentare punti di vista. Il primo appuntamento si svolge lunedì 22 luglio (ore 21) nella cornice di Palazzo Pretorio a Terra del Sole, che – oltre ad essere un luogo di estrema rilevanza storica - ospita il Museo dell'Uomo e dell'Ambiente. Luogo perfetto, quindi, per accogliere Andrea Fantini che racconta il suo libro Un autunno caldo (Codice edizioni). Un evento a cura di Pulviscolo Ass. Cult. in collaborazione con Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Intrecciando storia dell’ambiente e dell’energia, ecologia ed economia politica, Un autunno caldo ricostruisce l’enorme impatto dell’uomo sul pianeta Terra e ne analizza le conseguenze. Giungendo a una conclusione tanto semplice quanto radicale: più che scommettere su qualche miracolo tecnologico, per superare la crisi attuale è necessario trasformare il sistema che l’ha prodotta. La nostra specie infatti è sempre riuscita ad adattarsi a svariate condizioni ambientali, ma per farlo ha attraversato catastrofi, rivoluzioni, fallimenti e cambi di rotta. E ora siamo davanti a un bivio che ci obbliga a immaginare un modo diverso di stare al mondo. Pulviscolo, quindi, inaugura questo nuovo percorso con un tema fondamentale che ci spinge a immaginare nuovi modi di vivere e a rivoluzionare i nostri punti di vista. Proprio qui sta la poesia, nell’infrangere tutte le leggi e nel rovesciare ciò che sembra irremovibile.

Il cesenate Andrea Fantini ha studiato scienze geografiche, ambientali e agroforestali alle università di Bologna e Barcellona, dove ha conseguito un dottorato. Specializzato in agroecologia, economia ecologica e politiche agroambientali, ha lavorato come ricercatore in Spagna e America Latina. Si occupa di ricerca in ambito socioambientale e di comunicazione scientifica. Riappropriarsi dello spirito primordiale, che ha plasmato l'essenza, dando vita a una tridimensione non solo limitata allo spazio e al tempo ma generando un altro piano che non esiste in natura, o che forse è la natura stessa. Ritornare atomi, ritornare particelle, e connettersi in materia. Così la direzione artistica di Pulviscolo racconta il nuovo percorso "In materia".

Per informazioni: pulviscolofest@gmail.com